У Луцьку спіймали злодія, який обкрадав людей на зупинках і в маршрутках
Сьогодні, 10:47
У Луцьку поліція викрила 51-річного жителя Донецька, який скоював кишенькові крадіжки.
Поліцейські встановили, що раніше судимий донеччанин скоював кишенькові крадіжки на зупинках та у громадському транспорті, - інформує ГУНП у Волинській області.
Чоловік підозрюється у скоєнні щонайменше 10 таких крадіжок.
Поліцейські проводять оперативно-слідчі дії та перевіряють особу правопорушника до скоєння інших аналогічних злочинів.
За фактом крадіжки відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Поліцейські встановили, що раніше судимий донеччанин скоював кишенькові крадіжки на зупинках та у громадському транспорті, - інформує ГУНП у Волинській області.
Чоловік підозрюється у скоєнні щонайменше 10 таких крадіжок.
Поліцейські проводять оперативно-слідчі дії та перевіряють особу правопорушника до скоєння інших аналогічних злочинів.
За фактом крадіжки відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Чому ж лице приховали. В мене нещодавно на ринку з кишені телефон витягнув чоловік і втік, можливо це цей тип?
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