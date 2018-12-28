У Луцьку спіймали злодія, який обкрадав людей на зупинках і в маршрутках





Поліцейські встановили, що раніше судимий донеччанин скоював кишенькові крадіжки на зупинках та у громадському транспорті, - інформує ГУНП у Волинській області.



Чоловік підозрюється у скоєнні щонайменше 10 таких крадіжок.



Поліцейські проводять оперативно-слідчі дії та перевіряють особу правопорушника до скоєння інших аналогічних злочинів.



За фактом крадіжки відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.









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