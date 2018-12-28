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У Луцьку спіймали злодія, який обкрадав людей на зупинках і в маршрутках

У Луцьку спіймали злодія, який обкрадав людей на зупинках і в маршрутках
У Луцьку поліція викрила 51-річного жителя Донецька, який скоював кишенькові крадіжки.

Поліцейські встановили, що раніше судимий донеччанин скоював кишенькові крадіжки на зупинках та у громадському транспорті, - інформує ГУНП у Волинській області.

Чоловік підозрюється у скоєнні щонайменше 10 таких крадіжок.

Поліцейські проводять оперативно-слідчі дії та перевіряють особу правопорушника до скоєння інших аналогічних злочинів.

За фактом крадіжки відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

У Луцьку спіймали злодія, який обкрадав людей на зупинках і в маршрутках



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Теги: крадіжка, поліція, Луцьк
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Коментарі 1
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Чому ж лице приховали. В мене нещодавно на ринку з кишені телефон витягнув чоловік і втік, можливо це цей тип?
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