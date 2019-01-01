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Волинянину за побиття доньки присудили громадські роботи

Волинянину за побиття доньки присудили громадські роботи
На Волині батько в стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту із дочкою наніс їй декілька ударів кулаками по обличчю.

Інцидент трапився в селі Мокрець Турійського району Волинської області. Про це йдеться у вироку суду, - пише Конкурент.

У результаті конфлікту потерпіла отримала тілесні ушкодження у вигляді синця та гематоми обличчя.

Чоловік у суді підтвердив, розкаявся у скоєному та попросив суворо не карати.

У результаті суд визнав його винуватим у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 125КК України (Умисне легке тілесне ушкодження) та призначив покарання у виді 150 годин громадських робіт.

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Теги: волинянин, побиття, донька
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