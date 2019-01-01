Волинянину за побиття доньки присудили громадські роботи





Інцидент трапився в селі Мокрець Турійського району Волинської області. Про це йдеться у вироку суду, - пише



У результаті конфлікту потерпіла отримала тілесні ушкодження у вигляді синця та гематоми обличчя.



Чоловік у суді підтвердив, розкаявся у скоєному та попросив суворо не карати.



У результаті суд визнав його винуватим у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 125КК України (Умисне легке тілесне ушкодження) та призначив покарання у виді 150 годин громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині батько в стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту із дочкою наніс їй декілька ударів кулаками по обличчю.Інцидент трапився в селі Мокрець Турійського району Волинської області. Про це йдеться у вироку суду, - пише Конкурент У результаті конфлікту потерпіла отримала тілесні ушкодження у вигляді синця та гематоми обличчя.Чоловік у суді підтвердив, розкаявся у скоєному та попросив суворо не карати.У результаті суд визнав його винуватим у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 125КК України (Умисне легке тілесне ушкодження) та призначив покарання у виді 150 годин громадських робіт.

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