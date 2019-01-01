У волинському селі зроблять дорогу, яка потребувала ремонту десятки років

Дорогу в селі Личани Ківерцівського району почнуть ремонтувати вже цього року.Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Дорога Олика-Метельне-Личани на Пітушків, протяжністю 3,7 кілометра, потребує ремонту вже десятки років. Місцеві мешканці на чолі з головою сільської радикуди тільки не зверталися: і до районної влади, і до обласної ради, і до депутатів. Однак, після звернення до голови обласної адміністраціїсправа таки зрушила з місця."На 2019 рік ця дорога була включена в перелік. Міністерство інфраструктури України її погодило. І зараз подання знаходиться на розгляді бюджетному комітеті Верховної ради України. На неї ми передбачаємо 700 тисяч гривень. Також на залишках в нас є ще 600 тисяч, які були перехідними з минулого року. Ви лише маєте визначитися, який відрізок дороги потрібно ремонтувати першочергово", – розповів заступник голови обласної державної адміністраціїОлександр Савченко, який вирішив особисто оглянути дорогу, відзначив, що тепер цей об`єкт буде перехідним. Наступного року буде легше кошти на нього виділяти."Я розглядаю перспективу села в комплексі. Село – велике, хатинки чепурненькі, культурний та історичний потенціал є. Ця територія має шанс стати потужним туристичним центром області. Тому звісно, дорогу треба робити. В комплексі – це велика робота, яку ми всі разом маємо організувати. Бажання є, очі у вас горять", – будемо працювати, – резюмував Олександр Савченко.Місцеві мешканці вражені тим, що голова обласної державної адміністрації приїхав особисто інспектувати стан дороги. Кажуть, посадовці високого рівня до них не заїжджали давно."Дякуємо вам і усій вашій команді за те, що ви пообіцяли – і приїхали. У нас великі плани. Ми щиро віримо, що з вашою допомогою вони здійсняться. Пройде час – і приїдете до нас вже гарною, новою дорогою", – подякувала Олександру Савченку місцева активістка.