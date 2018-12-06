На Волині на місці злочину затримали бурштинокопачів. ФОТО
Сьогодні, 19:00
Вранці 5 квітня неподалік села Кукли Маневицького району затримали трьох місцевих жителів, котрі здійснювали незаконний видобуток бурштину за допомогою мотопомпи.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що правоохоронці здійснювали оперативно-розшукові заходи та слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного видобутку бурштину-сирцю.
Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання одного з фігурантів даного кримінального провадження правоохоронці вилучили знаряддя скоєння кримінального правопорушення – мотопомпу, пожежні рукави, бурштин-сирець різноманітних фракцій, вагою майже 1,5 кг.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що правоохоронці здійснювали оперативно-розшукові заходи та слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного видобутку бурштину-сирцю.
Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання одного з фігурантів даного кримінального провадження правоохоронці вилучили знаряддя скоєння кримінального правопорушення – мотопомпу, пожежні рукави, бурштин-сирець різноманітних фракцій, вагою майже 1,5 кг.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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