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На Волині на місці злочину затримали бурштинокопачів. ФОТО

На Волині на місці злочину затримали бурштинокопачів. ФОТО
Вранці 5 квітня неподалік села Кукли Маневицького району затримали трьох місцевих жителів, котрі здійснювали незаконний видобуток бурштину за допомогою мотопомпи.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що правоохоронці здійснювали оперативно-розшукові заходи та слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного видобутку бурштину-сирцю.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання одного з фігурантів даного кримінального провадження правоохоронці вилучили знаряддя скоєння кримінального правопорушення – мотопомпу, пожежні рукави, бурштин-сирець різноманітних фракцій, вагою майже 1,5 кг.

Триває досудове розслідування.

На Волині на місці злочину затримали бурштинокопачів. ФОТО
На Волині на місці злочину затримали бурштинокопачів. ФОТО
На Волині на місці злочину затримали бурштинокопачів. ФОТО
На Волині на місці злочину затримали бурштинокопачів. ФОТО



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Теги: бурштин, затримання, Волинь
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