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Волинських атовців у військовому госпіталі приймали німецькі фахівці. ВІДЕО

Волинських атовців у військовому госпіталі приймали німецькі фахівці. ВІДЕО
Напередодні від ранку у медзакладі 5-ро лорів з міста Мюллен перевіряли слух ветеранам війни на Сході.

В рамках акції «Слух без кордонів» німецькі фахівці в Україні не вперше – розповіла організаторка акції Ніколь Кюллінг, - йдеться в сюжеті Суспільного.

26-річний Павло Фомін на лікування у неврологічне відділення шпиталю ветеранів війни потрапив 2 дні тому. Розповідає, що поранення та контузію отримав у червні 2015-го на Луганщині. Відтоді, каже, має проблеми зі слухом.

«В мене одної барабанної перетинки взагалі немає, головні болі так само турбують. Ну воно все потім, майже 4 роки, воно про себе дає знати».

На сусідньому з Павлом ліжку 48-річний Ігор Орлов. У відділення чоловік потрапив з тим самим діагнозом.

«Акобаратравма, перетинка лопнула, нюха немає взагалі. На нулю стодвадцята лягла 2 метра біля вуха да й так. Зразу якось першу добу жартував, а потім почала голова боліти сильно, вуха».

Заступниця головного лікаря установи Оксана Шкаровець розповіла, що у госпіталі немає посади сурдолога – фахівця з порушення слуху. Лор працює на чверть ставки.

Деталі - в сюжеті.


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Теги: лікарі, атовці, огляд, госпіталь
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