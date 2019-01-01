Волинських атовців у військовому госпіталі приймали німецькі фахівці. ВІДЕО





В рамках акції «Слух без кордонів» німецькі фахівці в Україні не вперше – розповіла організаторка акції Ніколь Кюллінг, - йдеться в сюжеті



26-річний Павло Фомін на лікування у неврологічне відділення шпиталю ветеранів війни потрапив 2 дні тому. Розповідає, що поранення та контузію отримав у червні 2015-го на Луганщині. Відтоді, каже, має проблеми зі слухом.



«В мене одної барабанної перетинки взагалі немає, головні болі так само турбують. Ну воно все потім, майже 4 роки, воно про себе дає знати».



На сусідньому з Павлом ліжку 48-річний Ігор Орлов. У відділення чоловік потрапив з тим самим діагнозом.



«Акобаратравма, перетинка лопнула, нюха немає взагалі. На нулю стодвадцята лягла 2 метра біля вуха да й так. Зразу якось першу добу жартував, а потім почала голова боліти сильно, вуха».



Заступниця головного лікаря установи Оксана Шкаровець розповіла, що у госпіталі немає посади сурдолога – фахівця з порушення слуху. Лор працює на чверть ставки.



Деталі - в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні від ранку у медзакладі 5-ро лорів з міста Мюллен перевіряли слух ветеранам війни на Сході.В рамках акції «Слух без кордонів» німецькі фахівці в Україні не вперше – розповіла організаторка акції, - йдеться в сюжеті Суспільного 26-річнийна лікування у неврологічне відділення шпиталю ветеранів війни потрапив 2 дні тому. Розповідає, що поранення та контузію отримав у червні 2015-го на Луганщині. Відтоді, каже, має проблеми зі слухом.«В мене одної барабанної перетинки взагалі немає, головні болі так само турбують. Ну воно все потім, майже 4 роки, воно про себе дає знати».На сусідньому з Павлом ліжку 48-річний. У відділення чоловік потрапив з тим самим діагнозом.«Акобаратравма, перетинка лопнула, нюха немає взагалі. На нулю стодвадцята лягла 2 метра біля вуха да й так. Зразу якось першу добу жартував, а потім почала голова боліти сильно, вуха».Заступниця головного лікаря установирозповіла, що у госпіталі немає посади сурдолога – фахівця з порушення слуху. Лор працює на чверть ставки.Деталі - в сюжеті.

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