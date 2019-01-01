Волинських атовців у військовому госпіталі приймали німецькі фахівці. ВІДЕО
Сьогодні, 07:04
Напередодні від ранку у медзакладі 5-ро лорів з міста Мюллен перевіряли слух ветеранам війни на Сході.
В рамках акції «Слух без кордонів» німецькі фахівці в Україні не вперше – розповіла організаторка акції Ніколь Кюллінг, - йдеться в сюжеті Суспільного.
26-річний Павло Фомін на лікування у неврологічне відділення шпиталю ветеранів війни потрапив 2 дні тому. Розповідає, що поранення та контузію отримав у червні 2015-го на Луганщині. Відтоді, каже, має проблеми зі слухом.
«В мене одної барабанної перетинки взагалі немає, головні болі так само турбують. Ну воно все потім, майже 4 роки, воно про себе дає знати».
На сусідньому з Павлом ліжку 48-річний Ігор Орлов. У відділення чоловік потрапив з тим самим діагнозом.
«Акобаратравма, перетинка лопнула, нюха немає взагалі. На нулю стодвадцята лягла 2 метра біля вуха да й так. Зразу якось першу добу жартував, а потім почала голова боліти сильно, вуха».
Заступниця головного лікаря установи Оксана Шкаровець розповіла, що у госпіталі немає посади сурдолога – фахівця з порушення слуху. Лор працює на чверть ставки.
Деталі - в сюжеті.
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В рамках акції «Слух без кордонів» німецькі фахівці в Україні не вперше – розповіла організаторка акції Ніколь Кюллінг, - йдеться в сюжеті Суспільного.
26-річний Павло Фомін на лікування у неврологічне відділення шпиталю ветеранів війни потрапив 2 дні тому. Розповідає, що поранення та контузію отримав у червні 2015-го на Луганщині. Відтоді, каже, має проблеми зі слухом.
«В мене одної барабанної перетинки взагалі немає, головні болі так само турбують. Ну воно все потім, майже 4 роки, воно про себе дає знати».
На сусідньому з Павлом ліжку 48-річний Ігор Орлов. У відділення чоловік потрапив з тим самим діагнозом.
«Акобаратравма, перетинка лопнула, нюха немає взагалі. На нулю стодвадцята лягла 2 метра біля вуха да й так. Зразу якось першу добу жартував, а потім почала голова боліти сильно, вуха».
Заступниця головного лікаря установи Оксана Шкаровець розповіла, що у госпіталі немає посади сурдолога – фахівця з порушення слуху. Лор працює на чверть ставки.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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