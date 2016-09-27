вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Побили та кинули у воду: у Дніпрі молодики зняли вбивство чоловіка на відео. 18+

Побили та кинули у воду: у Дніпрі молодики зняли вбивство чоловіка на відео. 18+
За словами очевидців, конфлікт між трьома чоловіками відбувся в одному з кафе м. Дніпро 6 квітня. В ході сварки молодики побили 48-річного чоловіка та штовхнули у воду.

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

Під час встановлення обставин злочину поліція затримала двох причетних до нанесення тілесних ушкоджень чоловіків 22 та 26 років.

Їх доставили до Дніпровського відділу поліції та опитали. За даним фактом слідством відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Розпочато слідство.

Побили та кинули у воду: у Дніпрі молодики зняли вбивство чоловіка на відео. 18+


До слова, перший заступник голови Нацполіції України Вячеслав Амброськін на своїй сторінці у facebook написав, що зловмисники це зробили задля відеоролика.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, річка, Дніпро, поліція, відео
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На кладовищі поблизу Луцька через паліїв сухої трави погоріли дерев'яні хрести. ФОТО
Сьогодні, 15:03
«Доступні ліки»: розповіли, чи можна у Луцьку отримати медикаменти за електронним рецептом
Сьогодні, 14:42
Побили та кинули у воду: у Дніпрі молодики зняли вбивство чоловіка на відео. 18+
Сьогодні, 14:08
Не згортається кров: закликають допомогти сину селищного голови з Волині, якому завдали 13 ножових поранень
Сьогодні, 13:41
Копи затримали на місці злочину: з палати волинського тубдиспансеру намагались вкрасти ноутбук
Сьогодні, 13:13
Схожі новини
Опубліковано відео з нагрудної камери поліцейського, якого застрелили в Дніпрі. ВІДЕО Опубліковано відео з нагрудної камери поліцейського, якого застрелили в Дніпрі. ВІДЕО
27 вересень, 2016, 19:11
Тіло знайшли у багажнику: модель Playboy заарештували за вбивство Тіло знайшли у багажнику: модель Playboy заарештували за вбивство
30 березень, 03:49
Вбивство Каті Литкіної: опублікували відео вирішального суду Вбивство Каті Литкіної: опублікували відео вирішального суду
27 березень, 13:08
Військового-контрактника вбили підлітки та зняли усе на відео, – поліція Військового-контрактника вбили підлітки та зняли усе на відео, – поліція
19 березень, 00:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині травмованого водія з понівеченого авто діставали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 15:27
 0
На кладовищі поблизу Луцька через паліїв сухої трави погоріли дерев'яні хрести. ФОТО
Сьогодні, 15:03
 0
«Доступні ліки»: розповіли, чи можна у Луцьку отримати медикаменти за електронним рецептом
Сьогодні, 14:42
 0
Побили та кинули у воду: у Дніпрі молодики зняли вбивство чоловіка на відео. 18+
Сьогодні, 14:08
 0
Не згортається кров: закликають допомогти сину селищного голови з Волині, якому завдали 13 ножових поранень
Сьогодні, 13:41
 0
Медіа
відео
1/8