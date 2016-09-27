Побили та кинули у воду: у Дніпрі молодики зняли вбивство чоловіка на відео. 18+
Сьогодні, 14:08
За словами очевидців, конфлікт між трьома чоловіками відбувся в одному з кафе м. Дніпро 6 квітня. В ході сварки молодики побили 48-річного чоловіка та штовхнули у воду.
Про це йдеться на сайті Нацполіції.
Під час встановлення обставин злочину поліція затримала двох причетних до нанесення тілесних ушкоджень чоловіків 22 та 26 років.
Їх доставили до Дніпровського відділу поліції та опитали. За даним фактом слідством відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Розпочато слідство.
До слова, перший заступник голови Нацполіції України Вячеслав Амброськін на своїй сторінці у facebook написав, що зловмисники це зробили задля відеоролика.
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Про це йдеться на сайті Нацполіції.
Під час встановлення обставин злочину поліція затримала двох причетних до нанесення тілесних ушкоджень чоловіків 22 та 26 років.
Їх доставили до Дніпровського відділу поліції та опитали. За даним фактом слідством відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Розпочато слідство.
До слова, перший заступник голови Нацполіції України Вячеслав Амброськін на своїй сторінці у facebook написав, що зловмисники це зробили задля відеоролика.
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