На Рівненщині облаштовують дорогу до Хрінницького водосховища





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Саме цей автошлях є не лише соціально-значимим для жителів Млинівського, Демидівського та Дубенського районів, та альтернативною дорогою з Волині на Рівненщину, а ще й веде до рекреаційної зони в районі Хрінницького водосховища. Відтак ремонт дороги на початку сезону дозволить збільшити потік туристів на Рівненщину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники філії «Дубенська ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор» виконують роботи з експлуатаційного утримання автодороги Т-0303 а саме: планування відкосів та відновлення кюветів.Пише Рівне медіа Саме цей автошлях є не лише соціально-значимим для жителів Млинівського, Демидівського та Дубенського районів, та альтернативною дорогою з Волині на Рівненщину, а ще й веде до рекреаційної зони в районі Хрінницького водосховища. Відтак ремонт дороги на початку сезону дозволить збільшити потік туристів на Рівненщину.

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