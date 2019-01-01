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На Рівненщині облаштовують дорогу до Хрінницького водосховища

На Рівненщині облаштовують дорогу до Хрінницького водосховища
Працівники філії «Дубенська ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор» виконують роботи з експлуатаційного утримання автодороги Т-0303 а саме: планування відкосів та відновлення кюветів.

Пише Рівне медіа.

Саме цей автошлях є не лише соціально-значимим для жителів Млинівського, Демидівського та Дубенського районів, та альтернативною дорогою з Волині на Рівненщину, а ще й веде до рекреаційної зони в районі Хрінницького водосховища. Відтак ремонт дороги на початку сезону дозволить збільшити потік туристів на Рівненщину.

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Теги: дорога, облаштування, Хрінники
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