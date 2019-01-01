Верховним Головнокомандувачем не може бути людина, залежна від наркотиків, – Президент України
Сьогодні, 10:28
Президент України Петро Порошенко вважає надзвичайно великою загрозою, коли є підозра, що кандидатом або навіть Президентом України, Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил може стати людина, яка не виключено, що має наркотичну залежність.
Про це Порошенко сказав в ефірі телеканалу «Україна», йдеться на сайті Глави Держави.
Порошенко підкреслив, що людина, яка претендує на найвищу посаду в державі не повинна мати таку залежність.
«Бо наркотична залежність кандидата є прямою загрозою національній безпеці. Загрозою для кожного українця. І кожен українець має отримати абсолютно чітку відповідь і щодо Порошенка, і щодо Зеленського. Це їх право. А права українців треба шанувати і поважати», - сказав Президент.
Відповідаючи на питання щодо ініціативи Володимира Кличка про проходження перевірки кандидатами у Президенти у Всесвітній антидопінговій агенції, Глава держави відзначив, що готовий це зробити.
За словами Президента, це є надзвичайно і принципово, що найавторитетніша в світі міжнародна організація допінгового контролю, яка забезпечила виведення «на чисту воду» і російської допінгової агенції, і зняття Росії з більшості спортивних змагань буде залучена до цього. «Авторитет цієї організації взагалі не викликає жодного сумніву у жодного представника у всьому світі», - підкреслив Президент.
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Про це Порошенко сказав в ефірі телеканалу «Україна», йдеться на сайті Глави Держави.
Порошенко підкреслив, що людина, яка претендує на найвищу посаду в державі не повинна мати таку залежність.
«Бо наркотична залежність кандидата є прямою загрозою національній безпеці. Загрозою для кожного українця. І кожен українець має отримати абсолютно чітку відповідь і щодо Порошенка, і щодо Зеленського. Це їх право. А права українців треба шанувати і поважати», - сказав Президент.
Відповідаючи на питання щодо ініціативи Володимира Кличка про проходження перевірки кандидатами у Президенти у Всесвітній антидопінговій агенції, Глава держави відзначив, що готовий це зробити.
За словами Президента, це є надзвичайно і принципово, що найавторитетніша в світі міжнародна організація допінгового контролю, яка забезпечила виведення «на чисту воду» і російської допінгової агенції, і зняття Росії з більшості спортивних змагань буде залучена до цього. «Авторитет цієї організації взагалі не викликає жодного сумніву у жодного представника у всьому світі», - підкреслив Президент.
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