Верховним Головнокомандувачем не може бути людина, залежна від наркотиків, – Президент України

Петро Порошенко вважає надзвичайно великою загрозою, коли є підозра, що кандидатом або навіть Президентом України, Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил може стати людина, яка не виключено, що має наркотичну залежність.



Про це Порошенко сказав в ефірі телеканалу «Україна», йдеться на сайті



Порошенко підкреслив, що людина, яка претендує на найвищу посаду в державі не повинна мати таку залежність.



«Бо наркотична залежність кандидата є прямою загрозою національній безпеці. Загрозою для кожного українця. І кожен українець має отримати абсолютно чітку відповідь і щодо Порошенка, і щодо Зеленського. Це їх право. А права українців треба шанувати і поважати», - сказав Президент.



Відповідаючи на питання щодо ініціативи Володимира Кличка про проходження перевірки кандидатами у Президенти у Всесвітній антидопінговій агенції, Глава держави відзначив, що готовий це зробити.



За словами Президента, це є надзвичайно і принципово, що найавторитетніша в світі міжнародна організація допінгового контролю, яка забезпечила виведення «на чисту воду» і російської допінгової агенції, і зняття Росії з більшості спортивних змагань буде залучена до цього. «Авторитет цієї організації взагалі не викликає жодного сумніву у жодного представника у всьому світі», - підкреслив Президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українивважає надзвичайно великою загрозою, коли є підозра, що кандидатом або навіть Президентом України, Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил може стати людина, яка не виключено, що має наркотичну залежність.Про це Порошенко сказав в ефірі телеканалу «Україна», йдеться на сайті Глави Держави Порошенко підкреслив, що людина, яка претендує на найвищу посаду в державі не повинна мати таку залежність.«Бо наркотична залежність кандидата є прямою загрозою національній безпеці. Загрозою для кожного українця. І кожен українець має отримати абсолютно чітку відповідь і щодо Порошенка, і щодо Зеленського. Це їх право. А права українців треба шанувати і поважати», - сказав Президент.Відповідаючи на питання щодо ініціативипро проходження перевірки кандидатами у Президенти у Всесвітній антидопінговій агенції, Глава держави відзначив, що готовий це зробити.За словами Президента, це є надзвичайно і принципово, що найавторитетніша в світі міжнародна організація допінгового контролю, яка забезпечила виведення «на чисту воду» і російської допінгової агенції, і зняття Росії з більшості спортивних змагань буде залучена до цього. «Авторитет цієї організації взагалі не викликає жодного сумніву у жодного представника у всьому світі», - підкреслив Президент.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію