Польща, Швеція, Кіпр: хто найбільше інвестує в економіку Волині

У 2018 році на Волині зросли показники економічного розвитку.Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.32 країни світу інвестували кошти в економіку Волині у 2018 році. Основні з них – Польща, Австрія, Німеччина, Швеція, Словаччина та Кіпр, звідки обсяг прямих інвестицій склав 92,1 % від загальної кількості. Найбільше ж уклали фінансів із Кіпру – 135,5 мільйонів доларів та Польщі – 36 мільйонів доларів.Слід зазначити, що 48,4% всього іноземного капіталу зосереджено у місті Нововолинську, а саме – 125,7 мільйонів доларів. Значні обсяги іноземних інвестицій також отримали підприємства Луцька – 93,4 мільйонів доларів, Луцького – 15,7 мільйонів доларів та Ківерцівського – 10,4 мільйонів доларів районів, що становить 36,0 %, 6,0% та 4,0%, відповідно.До прикладу, Швеція планувала в 2018 році інвестувати у розвиток Приватного акціонерного товариства «СКФ Україна» близько 270 мільйонів гривень. Фактично вкладено 115 мільйонів гривень або ж 4,181 мільйонів доларів. Цього ж року заплановано інвестувати 535 мільйонів гривень.Словаччина ж минулоріч інвестувала у волинські підприємства 16,8 мільйонів гривень. Фактично, основну суму інвестицій отримали на оновлення виробничих потужностей луцькі підприємства ТзОВ «ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОВСЬКІ» та ТзОВ «ТАТРАФАН»Що стосується комерційних операцій, то суб’єкти господарської діяльності області проводили їх із партнерами 109 країн світу. Відтак, зовнішньоторговельний оборот товарами минулоріч склав 2088,4 мільйонів доларів. У той час як в 2017-му – 1857,7 мільйонів доларів.Разом із тим, обсяг експорту товарів у 2018 році становив 720,1 мільйона доларів, а імпорту – 1368,3 мільйона доларів. У порівнянні з 2017 роком зазначені показники збільшилися на 4,5 % та 2,5 %, відповідно.Цікаво, що Волинь збільшила на 6,7 % експорт товарів до країн Європейського Союзу, що в грошовому еквіваленті становить 571,2 мільйони доларів. Тож нині з нашого регіону до ЄС постачають 79,3 % продукції від загального обсягу експорту.Тож, Волинь залишається цікавою для закордонних інвесторів, а також будує співпрацю з ЄС та іншими країнами світу.