На Волині знову буде масштабний тюльпановий фестиваль
Сьогодні, 13:52
На Волині вдруге відбудеться фестиваль «Волинська Голландія».
Про це повідомляють організатори – підприємство «ЛіліЛай» у Facebook.
«З радістю хочемо повідомити, що ми розпочинаємо підготовку до фестивалю «Волинська Голландія» Проте точну дату проведення тюльпанового свята ми не знаємо, оскільки захід проводиться просто неба та залежить від погоди», - написали організатори.
Більше того, обіцяли обов’язкоко проінформувати про дату фестивалю на офіційній сторінці підприємства.
«P.S: Всі дати опубліковані туристичними фірмами є неофіційні, ми не несемо відповідальності за інформацію, яку вони надають. УВАГА!!! Доступ до поля буде виключно у визначені дні», - додали організатори тюльпанового фестивалю.
Нагадаємо, минулоріч фестиваль, відвідувачі якого побачили мільйони тюльпанів, відбувався на Волині 28-29 квітня.
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Про це повідомляють організатори – підприємство «ЛіліЛай» у Facebook.
«З радістю хочемо повідомити, що ми розпочинаємо підготовку до фестивалю «Волинська Голландія» Проте точну дату проведення тюльпанового свята ми не знаємо, оскільки захід проводиться просто неба та залежить від погоди», - написали організатори.
Більше того, обіцяли обов’язкоко проінформувати про дату фестивалю на офіційній сторінці підприємства.
«P.S: Всі дати опубліковані туристичними фірмами є неофіційні, ми не несемо відповідальності за інформацію, яку вони надають. УВАГА!!! Доступ до поля буде виключно у визначені дні», - додали організатори тюльпанового фестивалю.
Нагадаємо, минулоріч фестиваль, відвідувачі якого побачили мільйони тюльпанів, відбувався на Волині 28-29 квітня.
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