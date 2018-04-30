На Волині знову буде масштабний тюльпановий фестиваль

На Волині вдруге відбудеться фестиваль «Волинська Голландія».Про це повідомляють організатори – підприємство «ЛіліЛай» у Facebook.«З радістю хочемо повідомити, що ми розпочинаємо підготовку до фестивалю «Волинська Голландія» Проте точну дату проведення тюльпанового свята ми не знаємо, оскільки захід проводиться просто неба та залежить від погоди», - написали організатори.Більше того, обіцяли обов’язкоко проінформувати про дату фестивалю на офіційній сторінці підприємства.«P.S: Всі дати опубліковані туристичними фірмами є неофіційні, ми не несемо відповідальності за інформацію, яку вони надають. УВАГА!!! Доступ до поля буде виключно у визначені дні», - додали організатори тюльпанового фестивалю.Нагадаємо, минулоріч фестиваль, відвідувачі якого побачили мільйони тюльпанів,