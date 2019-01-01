Біля луцької школи покрали бруківку

У Луцьку поцупили бруківку з доріжки біля художньої школи.Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПуповідомила, що на лінію оперативного реагування міської ради надійшло повідомлення про викрадення бруківки з доріжки біля школи на вулиці Ветеранів, 4.Секретар міської радитакож наголосив, що існує проблема з прибиранням дороги на Ветеранів, адже техніка лишає брудні смуги товщиною у кілька сантиметрів.«Якщо техніка не справляється, не розрахована на прибирання доріг, то нехай беруть двірників і прибирають», - обурився він.