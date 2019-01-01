Біля луцької школи покрали бруківку
Сьогодні, 09:04
У Луцьку поцупили бруківку з доріжки біля художньої школи.
Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що на лінію оперативного реагування міської ради надійшло повідомлення про викрадення бруківки з доріжки біля школи на вулиці Ветеранів, 4.
Секретар міської ради Григорій Пустовіт також наголосив, що існує проблема з прибиранням дороги на Ветеранів, адже техніка лишає брудні смуги товщиною у кілька сантиметрів.
«Якщо техніка не справляється, не розрахована на прибирання доріг, то нехай беруть двірників і прибирають», - обурився він.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що на лінію оперативного реагування міської ради надійшло повідомлення про викрадення бруківки з доріжки біля школи на вулиці Ветеранів, 4.
Секретар міської ради Григорій Пустовіт також наголосив, що існує проблема з прибиранням дороги на Ветеранів, адже техніка лишає брудні смуги товщиною у кілька сантиметрів.
«Якщо техніка не справляється, не розрахована на прибирання доріг, то нехай беруть двірників і прибирають», - обурився він.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Пустовіт нагримав на таксистів, які викидають недопалки з машин
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 9 квітня
Сьогодні, 09:06
Біля луцької школи покрали бруківку
Сьогодні, 09:04
У Луцьку просто на зупинці зробили шашличну
Сьогодні, 08:52
Лучани просять пустити більше транспорту до кладовища у Гаразджі
Сьогодні, 08:47