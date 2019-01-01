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Біля луцької школи покрали бруківку

Біля луцької школи покрали бруківку
У Луцьку поцупили бруківку з доріжки біля художньої школи.

Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що на лінію оперативного реагування міської ради надійшло повідомлення про викрадення бруківки з доріжки біля школи на вулиці Ветеранів, 4.

Секретар міської ради Григорій Пустовіт також наголосив, що існує проблема з прибиранням дороги на Ветеранів, адже техніка лишає брудні смуги товщиною у кілька сантиметрів.

«Якщо техніка не справляється, не розрахована на прибирання доріг, то нехай беруть двірників і прибирають», - обурився він.

Фото ілюстративне

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Теги: бруківка, Луцьк, школа
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