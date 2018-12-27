Луцькі студенти зберуться на масштабну толоку

У Луцьку 11 квітня на толоку вийдуть працівники та студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальник відділу екологіїрозповів, що 11 квітня під час толоки прибиратимуть ботанічний сад на вулиці Потебні, заплаву річки Стир на Ковельській та Набережній, територію навколо стадіону на вулиці Шопена, студмістечко на Володимирській.Окрім того, 12 квітня у Луцьку планують провести толоки з прибирання природоохоронних зон річок.