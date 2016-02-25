Відмовився слухати скарги людей: в Алжирі мера замурували в офісі. ФОТО





Вони вирішили замурувати мера через те, що той відмовився слухати їхні скарги. Повідомляють



Користувачі вважають, що меру все ж потрібно було послухати громадян, аби не проводити тривалий час в офісі.



Деякі радять залишити місце для дверей, якщо політик все ж таки вирішить вислухати жителів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі одного з міст Алжиру побудували цегляну стіну на виході з офісу мера.Вони вирішили замурувати мера через те, що той відмовився слухати їхні скарги. Повідомляють Факти Користувачі вважають, що меру все ж потрібно було послухати громадян, аби не проводити тривалий час в офісі.Деякі радять залишити місце для дверей, якщо політик все ж таки вирішить вислухати жителів.

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