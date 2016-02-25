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Відмовився слухати скарги людей: в Алжирі мера замурували в офісі. ФОТО

Відмовився слухати скарги людей: в Алжирі мера замурували в офісі. ФОТО
Жителі одного з міст Алжиру побудували цегляну стіну на виході з офісу мера.

Вони вирішили замурувати мера через те, що той відмовився слухати їхні скарги. Повідомляють Факти.

Користувачі вважають, що меру все ж потрібно було послухати громадян, аби не проводити тривалий час в офісі.

Деякі радять залишити місце для дверей, якщо політик все ж таки вирішить вислухати жителів.

Відмовився слухати скарги людей: в Алжирі мера замурували в офісі. ФОТО

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Теги: Алжир, стіна, мер, цегла
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