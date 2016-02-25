Відмовився слухати скарги людей: в Алжирі мера замурували в офісі. ФОТО
Сьогодні, 03:39
Жителі одного з міст Алжиру побудували цегляну стіну на виході з офісу мера.
Вони вирішили замурувати мера через те, що той відмовився слухати їхні скарги. Повідомляють Факти.
Користувачі вважають, що меру все ж потрібно було послухати громадян, аби не проводити тривалий час в офісі.
Деякі радять залишити місце для дверей, якщо політик все ж таки вирішить вислухати жителів.
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Вони вирішили замурувати мера через те, що той відмовився слухати їхні скарги. Повідомляють Факти.
Користувачі вважають, що меру все ж потрібно було послухати громадян, аби не проводити тривалий час в офісі.
Деякі радять залишити місце для дверей, якщо політик все ж таки вирішить вислухати жителів.
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