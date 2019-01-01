Помер відомий народний артист України
Сьогодні, 09:29
9 квітня помер старший брат актора Богдана Бенюка – народний артист України Петро Бенюк.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Національний український академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької у Львові, - пише ТСН.
"Сьогодні пішов з життя видатний актор театру і кіно народний артист України Петро Бенюк. Все життя він присвятив творчості. Армія його фанатів не покидала свого кумира ніколи. Його талант був справжньою окрасою Національного театру імені Марії Заньковецької. Сумуємо.", - йдется у повідомленні.
Петро Михайлович Бенюк народився 4 березня 1946 року у селищі Битків Надвірнянського району на Прикарпатті.
Актора знали за ролями у виставах "Сто тисяч", "Невольник", "У.Б.Н.", "Останній гречкосій".
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Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Національний український академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької у Львові, - пише ТСН.
"Сьогодні пішов з життя видатний актор театру і кіно народний артист України Петро Бенюк. Все життя він присвятив творчості. Армія його фанатів не покидала свого кумира ніколи. Його талант був справжньою окрасою Національного театру імені Марії Заньковецької. Сумуємо.", - йдется у повідомленні.
Петро Михайлович Бенюк народився 4 березня 1946 року у селищі Битків Надвірнянського району на Прикарпатті.
Актора знали за ролями у виставах "Сто тисяч", "Невольник", "У.Б.Н.", "Останній гречкосій".
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