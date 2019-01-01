Лучанка купила у магазині товар з голкою від шприца. ФОТО
Сьогодні, 10:42
Лучанка у супермаркеті "Наш Край", що на вулиці Шевченка, купила запаковану квасолю, у пачці якої була голка від шприца.
Про це написала Тетяна Девицька на своїй сторінці у facebook.
"Будьте уважні!!! Сьогодні в магазині квасолька може бути з сюрпризом!!!", - йдеться у дописі.
Слід зауважити, що у коментарях під дописом до неї звернулася PR-менеджер мережі “Наш Край” Vika Matviyuk і вибачилась за неприємну ситуацію, що склалась.
Покупець зазначила, що товар був відданий адміністратору магазину.
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Про це написала Тетяна Девицька на своїй сторінці у facebook.
"Будьте уважні!!! Сьогодні в магазині квасолька може бути з сюрпризом!!!", - йдеться у дописі.
Слід зауважити, що у коментарях під дописом до неї звернулася PR-менеджер мережі “Наш Край” Vika Matviyuk і вибачилась за неприємну ситуацію, що склалась.
Покупець зазначила, що товар був відданий адміністратору магазину.
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