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Лучанка купила у магазині товар з голкою від шприца. ФОТО

Лучанка купила у магазині товар з голкою від шприца. ФОТО
Лучанка у супермаркеті "Наш Край", що на вулиці Шевченка, купила запаковану квасолю, у пачці якої була голка від шприца.

Про це написала Тетяна Девицька на своїй сторінці у facebook.

"Будьте уважні!!! Сьогодні в магазині квасолька може бути з сюрпризом!!!", - йдеться у дописі.

Слід зауважити, що у коментарях під дописом до неї звернулася PR-менеджер мережі “Наш Край” Vika Matviyuk і вибачилась за неприємну ситуацію, що склалась.

Покупець зазначила, що товар був відданий адміністратору магазину.

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Теги: голка, товар, шприц
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