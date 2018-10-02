Знайшли 16-річну дівчину, яка зникла з орендованої квартири на Волині
Сьогодні, 12:17
Поліція розшукала зниклу 4 квітня 2019 року 16-річну волинянку Вікторію Шинкарук.
Про це інформує «ВолиньUA».
Нагадаємо, дівчина 14.05.2002 р.н. пішла із орендованої квартири, що на вулиці Устилузькій, 50/1 у Володимирі-Волинському, і зникла.
На її пошук були кинути значні поліцейські сили. Відслідковуючи телефон зниклої, вдалося встановити, що вона перебуває у Київській області.
Як з’ясували, Вікторія, зі своїм односельчанином, поїхала до свого родича у Білу Церкву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує «ВолиньUA».
Нагадаємо, дівчина 14.05.2002 р.н. пішла із орендованої квартири, що на вулиці Устилузькій, 50/1 у Володимирі-Волинському, і зникла.
На її пошук були кинути значні поліцейські сили. Відслідковуючи телефон зниклої, вдалося встановити, що вона перебуває у Київській області.
Як з’ясували, Вікторія, зі своїм односельчанином, поїхала до свого родича у Білу Церкву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку знайшли таємний сховок у землі, де чоловік зберігав гранати і патрони. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
У «Промені» пройшла дитяча «Вечірка Єдинорогів»*
Сьогодні, 12:38
Знайшли 16-річну дівчину, яка зникла з орендованої квартири на Волині
Сьогодні, 12:17
П'яний водій на бусі ганяв трасою на Волині
Сьогодні, 12:11
У Луцьку закрили відоме кафе
Сьогодні, 12:03