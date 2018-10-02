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Знайшли 16-річну дівчину, яка зникла з орендованої квартири на Волині

Знайшли 16-річну дівчину, яка зникла з орендованої квартири на Волині
Поліція розшукала зниклу 4 квітня 2019 року 16-річну волинянку Вікторію Шинкарук.

Про це інформує «ВолиньUA».

Нагадаємо, дівчина 14.05.2002 р.н. пішла із орендованої квартири, що на вулиці Устилузькій, 50/1 у Володимирі-Волинському, і зникла.

На її пошук були кинути значні поліцейські сили. Відслідковуючи телефон зниклої, вдалося встановити, що вона перебуває у Київській області.

Як з’ясували, Вікторія, зі своїм односельчанином, поїхала до свого родича у Білу Церкву.

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Теги: розшук, зникнення, Вікторія Шинкарук, Волинь
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