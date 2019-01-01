Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства





Інформацію про це та фото розшукуваних осіб опублікували на



Юзепчук Сергій Олексійович. 11.02.1973 р.н. уродженець с. Олика Ківерцівського р-ну, житель с. Переспа Рожищенського р-ну Волинської області, раніше судимий, паспорт серії АС № 499941 від 08.08.1998 року виданий Рожищенським РВ УМВС України у Волинській області.



Його прикмети: на вигляд 35-37 років, середньої тілобудови, обличчя засмагле, може носити бороду та вуса, волосся пряме, темне. Особливих прикмет не встановлено. Може займатись бродяжництвом та жебракуванням. Мiра запобiжного заходу – затримання та доставка в суд під вартою.







Глушко Ігор Євгенович. 15.11.1970 р.н., житель с. Топільне, вул. Жовтнева, 80 Рожищенського району. Переховується КВІ. Мiра запобiжного заходу – не обиралась.







Негодюк Людмила Опанасівна. 27.05.1962 р.н. уродженка м. Ленінськ – Кузнецьк Кемеровської області Російської Федерації, жителька с. Духче вул. Жовтнева,11 Рожищенського району, яка скоїла злочин передбачений ст. 190 ч.1 та ст.358 ч.1 КК України і переховується від слідства.



Її прикмети: На вигляд 50-52 рік, зріст 165 см, повної тілобудови, волосся кучеряве коротке, вушні раковини прилягаючі, очі великі, брови дугоподібні, губи тонкі, підборіддя виступаюче.







Колишевський Артур Євгенович. 18.01.1972 р.н. житель міста Рожище, вул. Чайковського, 15/5.



Його прикмети: На вигляд 35 -40 років, зріст 176 – 185 см, середня тілобудова, очі темного кольору, волосся теме. Громадянина розшукують згідно з ухвалою Рожищенського районного суду за несплату аліментів на утримання неповнолітньої дитини.



Мiра запобiжного заходу – не обиралась РС № 15-16 від 20.02.2014 року.







Новосад Петро Олексійович. 09.10.1988 р.н. житель села Бортяхівка, вул. Комсомольська, 101 Рожищенського району.



Його прикмети: на вигляд 25-30 років, ріст 165-175 см., середньої тілобудови, волосся пряме, світле, брови широкі дугоподібні, очі світлі, ніс великий. Мiра запобiжного заходу – не обиралась. Переховується від суду.







Самойленко Вадим Вікторович. 11.03.1981 р.н. житель с. Доросині, вул. Миру, 94 Рожищенського району.



Його прикмети: на вигляд 25-30 років, ріст 165-175 см., середньої тілобудови, волосся коротке, світле, брови широкі дугоподібні, очі світлі, ніс великий.



Мiра запобiжного заходу – не обиралась. Громадянин не сплачує аліменти на утримання неповнолітніх дітей.









Ходзінський Петро Вікторович. 07.05.1976 р.н., жителя села Вишеньки, вул. Вишнева, 24 Рожищенського району.



Його прикмети: на вигляд 40 років, ріст 165-175 см., середньої тілобудови, волосся довге темне, брови широкі прямі, очі темні, ніс великий. Мiра запобiжного заходу – не обиралась. Громадянин не сплачує аліменти на утримання неповнолітніх дітей.







Нікітенко Ігор Миколайович. 22.07.1971 р.н. жит. с. Копачівка, вул. Жовтнева, 8 Рожищенського району. Мiра запобiжного заходу не обиралась. Не сплачує аліменти на утримання неповнолітніх дітей.







Наврата Олександр Віталійович. 27.04.1992 р.н. жителя м. Рожище, вул. Терешкової, 15 Ухиляється від відбування покарання. Мiра запобiжного заходу – тримання під вартою.







Масалов Андрій Володимирович. 09.02.1984 р.н., житель с. Копачівка, вул. Садова, 67, Рожищенського району. Переховується від суду. Мiра запобiжного заходу – затримання та доставка в суд під вартою.







Рудусь Віктор Вікторович. 06.05.1982 р.н., житель м. Рожище, вул. Грушевського, 5а/2. Переховується від суду. Мiра запобiжного заходу – затримання та доставка в суд під вартою.







При отриманні будь-якої інформації щодо розшукуваних просять негайно повідомити за адресою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93. Електронною поштою: [email protected]; за тел. 0685844011, факс (03368) 2-16-02, тел. (03368) 2-11-52, або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенський відділ поліції розшукує осіб, які зникли безвісти або переховуються від слідства.Інформацію про це та фото розшукуваних осіб опублікували на сайті Рожищенської міської ради.11.02.1973 р.н. уродженець с. Олика Ківерцівського р-ну, житель с. Переспа Рожищенського р-ну Волинської області, раніше судимий, паспорт серії АС № 499941 від 08.08.1998 року виданий Рожищенським РВ УМВС України у Волинській області.Його прикмети: на вигляд 35-37 років, середньої тілобудови, обличчя засмагле, може носити бороду та вуса, волосся пряме, темне. Особливих прикмет не встановлено. Може займатись бродяжництвом та жебракуванням. Мiра запобiжного заходу – затримання та доставка в суд під вартою.. 15.11.1970 р.н., житель с. Топільне, вул. Жовтнева, 80 Рожищенського району. Переховується КВІ. Мiра запобiжного заходу – не обиралась.. 27.05.1962 р.н. уродженка м. Ленінськ – Кузнецьк Кемеровської області Російської Федерації, жителька с. Духче вул. Жовтнева,11 Рожищенського району, яка скоїла злочин передбачений ст. 190 ч.1 та ст.358 ч.1 КК України і переховується від слідства.Її прикмети: На вигляд 50-52 рік, зріст 165 см, повної тілобудови, волосся кучеряве коротке, вушні раковини прилягаючі, очі великі, брови дугоподібні, губи тонкі, підборіддя виступаюче.. 18.01.1972 р.н. житель міста Рожище, вул. Чайковського, 15/5.Його прикмети: На вигляд 35 -40 років, зріст 176 – 185 см, середня тілобудова, очі темного кольору, волосся теме. Громадянина розшукують згідно з ухвалою Рожищенського районного суду за несплату аліментів на утримання неповнолітньої дитини.Мiра запобiжного заходу – не обиралась РС № 15-16 від 20.02.2014 року.. 09.10.1988 р.н. житель села Бортяхівка, вул. Комсомольська, 101 Рожищенського району.Його прикмети: на вигляд 25-30 років, ріст 165-175 см., середньої тілобудови, волосся пряме, світле, брови широкі дугоподібні, очі світлі, ніс великий. Мiра запобiжного заходу – не обиралась. Переховується від суду.. 11.03.1981 р.н. житель с. Доросині, вул. Миру, 94 Рожищенського району.Його прикмети: на вигляд 25-30 років, ріст 165-175 см., середньої тілобудови, волосся коротке, світле, брови широкі дугоподібні, очі світлі, ніс великий.Мiра запобiжного заходу – не обиралась. Громадянин не сплачує аліменти на утримання неповнолітніх дітей.. 07.05.1976 р.н., жителя села Вишеньки, вул. Вишнева, 24 Рожищенського району.Його прикмети: на вигляд 40 років, ріст 165-175 см., середньої тілобудови, волосся довге темне, брови широкі прямі, очі темні, ніс великий. Мiра запобiжного заходу – не обиралась. Громадянин не сплачує аліменти на утримання неповнолітніх дітей.. 22.07.1971 р.н. жит. с. Копачівка, вул. Жовтнева, 8 Рожищенського району. Мiра запобiжного заходу не обиралась. Не сплачує аліменти на утримання неповнолітніх дітей.27.04.1992 р.н. жителя м. Рожище, вул. Терешкової, 15 Ухиляється від відбування покарання. Мiра запобiжного заходу – тримання під вартою.. 09.02.1984 р.н., житель с. Копачівка, вул. Садова, 67, Рожищенського району. Переховується від суду. Мiра запобiжного заходу – затримання та доставка в суд під вартою.. 06.05.1982 р.н., житель м. Рожище, вул. Грушевського, 5а/2. Переховується від суду. Мiра запобiжного заходу – затримання та доставка в суд під вартою.

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