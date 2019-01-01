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Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства

Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства
Рожищенський відділ поліції розшукує осіб, які зникли безвісти або переховуються від слідства.

Інформацію про це та фото розшукуваних осіб опублікували на сайті Рожищенської міської ради.

Юзепчук Сергій Олексійович. 11.02.1973 р.н. уродженець с. Олика Ківерцівського р-ну, житель с. Переспа Рожищенського р-ну Волинської області, раніше судимий, паспорт серії АС № 499941 від 08.08.1998 року виданий Рожищенським РВ УМВС України у Волинській області.

Його прикмети: на вигляд 35-37 років, середньої тілобудови, обличчя засмагле, може носити бороду та вуса, волосся пряме, темне. Особливих прикмет не встановлено. Може займатись бродяжництвом та жебракуванням. Мiра запобiжного заходу – затримання та доставка в суд під вартою.

Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства


Глушко Ігор Євгенович. 15.11.1970 р.н., житель с. Топільне, вул. Жовтнева, 80 Рожищенського району. Переховується КВІ. Мiра запобiжного заходу – не обиралась.

Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства


Негодюк Людмила Опанасівна. 27.05.1962 р.н. уродженка м. Ленінськ – Кузнецьк Кемеровської області Російської Федерації, жителька с. Духче вул. Жовтнева,11 Рожищенського району, яка скоїла злочин передбачений ст. 190 ч.1 та ст.358 ч.1 КК України і переховується від слідства.

Її прикмети: На вигляд 50-52 рік, зріст 165 см, повної тілобудови, волосся кучеряве коротке, вушні раковини прилягаючі, очі великі, брови дугоподібні, губи тонкі, підборіддя виступаюче.

Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства


Колишевський Артур Євгенович. 18.01.1972 р.н. житель міста Рожище, вул. Чайковського, 15/5.

Його прикмети: На вигляд 35 -40 років, зріст 176 – 185 см, середня тілобудова, очі темного кольору, волосся теме. Громадянина розшукують згідно з ухвалою Рожищенського районного суду за несплату аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Мiра запобiжного заходу – не обиралась РС № 15-16 від 20.02.2014 року.

Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства


Новосад Петро Олексійович. 09.10.1988 р.н. житель села Бортяхівка, вул. Комсомольська, 101 Рожищенського району.

Його прикмети: на вигляд 25-30 років, ріст 165-175 см., середньої тілобудови, волосся пряме, світле, брови широкі дугоподібні, очі світлі, ніс великий. Мiра запобiжного заходу – не обиралась. Переховується від суду.

Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства


Самойленко Вадим Вікторович. 11.03.1981 р.н. житель с. Доросині, вул. Миру, 94 Рожищенського району.

Його прикмети: на вигляд 25-30 років, ріст 165-175 см., середньої тілобудови, волосся коротке, світле, брови широкі дугоподібні, очі світлі, ніс великий.

Мiра запобiжного заходу – не обиралась. Громадянин не сплачує аліменти на утримання неповнолітніх дітей.

Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства



Ходзінський Петро Вікторович. 07.05.1976 р.н., жителя села Вишеньки, вул. Вишнева, 24 Рожищенського району.

Його прикмети: на вигляд 40 років, ріст 165-175 см., середньої тілобудови, волосся довге темне, брови широкі прямі, очі темні, ніс великий. Мiра запобiжного заходу – не обиралась. Громадянин не сплачує аліменти на утримання неповнолітніх дітей.

Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства


Нікітенко Ігор Миколайович. 22.07.1971 р.н. жит. с. Копачівка, вул. Жовтнева, 8 Рожищенського району. Мiра запобiжного заходу не обиралась. Не сплачує аліменти на утримання неповнолітніх дітей.

Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства


Наврата Олександр Віталійович. 27.04.1992 р.н. жителя м. Рожище, вул. Терешкової, 15 Ухиляється від відбування покарання. Мiра запобiжного заходу – тримання під вартою.

Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства


Масалов Андрій Володимирович. 09.02.1984 р.н., житель с. Копачівка, вул. Садова, 67, Рожищенського району. Переховується від суду. Мiра запобiжного заходу – затримання та доставка в суд під вартою.

Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства


Рудусь Віктор Вікторович. 06.05.1982 р.н., житель м. Рожище, вул. Грушевського, 5а/2. Переховується від суду. Мiра запобiжного заходу – затримання та доставка в суд під вартою.

Опублікували список та фото людей з Волині, які ховаються від слідства


При отриманні будь-якої інформації щодо розшукуваних просять негайно повідомити за адресою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93. Електронною поштою: [email protected]; за тел. 0685844011, факс (03368) 2-16-02, тел. (03368) 2-11-52, або 102.


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Теги: розшук, слідство, Волинь
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