Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 квітня
Сьогодні, 20:05
У четвер у Волинській області очікують мінливу хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua.
У Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до +2…+5 градусів, удень – +8…+12. Вітер північно-східний і північний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями - дощ.
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У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua.
У Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до +2…+5 градусів, удень – +8…+12. Вітер північно-східний і північний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями - дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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