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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 квітня
У четвер у Волинській області очікують мінливу хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua.

У Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до +2…+5 градусів, удень – +8…+12. Вітер північно-східний і північний, 1-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями - дощ.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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