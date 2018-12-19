Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 квітня





У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua.



У Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до +2…+5 градусів, удень – +8…+12. Вітер північно-східний і північний, 1-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями - дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікують мінливу хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua.У Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до +2…+5 градусів, удень – +8…+12. Вітер північно-східний і північний, 1-6 м/с.У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями - дощ.

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