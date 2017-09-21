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Лучанин вночі збив пішохода, який йшов трасою

Лучанин вночі збив пішохода, який йшов трасою
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій лучанин автівкою збив пішохода.

Інцидент трапився вчора, 10 квітня, близько 23-ї години, - пише ГУНП у Рівненській області.

57-річний водій автомобіля «ГАЗ-3221», житель Луцька, між селами Грабів і Зоря наїхав на пішохода, 33-річного мешканця селища Клевань, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці.

Унаслідок ДТП потерпілого госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, субдуральною гематомою та забоєм грудної клітки.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Водій за результатами освідування був тверезий. Автомобіль доставили на штрафмайданчик.



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Теги: аварія, травма, Рівненщина
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