Лучанин вночі збив пішохода, який йшов трасою





Інцидент трапився вчора, 10 квітня, близько 23-ї години, - пише ГУНП у Рівненській області.



57-річний водій автомобіля «ГАЗ-3221», житель Луцька, між селами Грабів і Зоря наїхав на пішохода, 33-річного мешканця селища Клевань, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці.



Унаслідок ДТП потерпілого госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, субдуральною гематомою та забоєм грудної клітки.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



Водій за результатами освідування був тверезий. Автомобіль доставили на штрафмайданчик.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій лучанин автівкою збив пішохода.Інцидент трапився вчора, 10 квітня, близько 23-ї години, - пише ГУНП у Рівненській області.57-річний водій автомобіля «ГАЗ-3221», житель Луцька, між селами Грабів і Зоря наїхав на пішохода, 33-річного мешканця селища Клевань, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці.Унаслідок ДТП потерпілого госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, субдуральною гематомою та забоєм грудної клітки.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.Водій за результатами освідування був тверезий. Автомобіль доставили на штрафмайданчик.

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