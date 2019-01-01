вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Промені» відбудуться благодійні великодні майстер-класи та розваги*

У «Промені» відбудуться благодійні великодні майстер-класи та розваги*
Вже завтра, 14 квітня, у РЦ «Промінь» відбудеться благодійний захід «Писанка для Полі», на якому збиратимуть гроші для школярки Поліни Мельник із селища Цумань.

На онкологію дівчинка захворіла минулого літа. Поліні лише 8 років. Нині разом із мамою Оленою дівчинка перебуває на лікуванні в Італії.

14 квітня протягом дня триватимуть уроки писанкарства та інші майстер-класи з розважальною програмою. Також буде фотозона #Писанка_для_Полі.

Все це відбуватиметься на площі та в холі комплексу. Адреса: просп. Президента Грушевського, 2.
У «Промені» відбудуться благодійні великодні майстер-класи та розваги*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Промені» відбудуться благодійні великодні майстер-класи та розваги*
Сьогодні, 17:58
У волинське озеро запустили величезних коропів. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Коли у Луцьку замість «Опери» відкриють «королівський» заклад
Сьогодні, 17:38
«Не ховайтеся від виборців»: Порошенко чекатиме Зеленського на стадіоні 14 квітня. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
Лучанка знайшла «сюрприз» у цукерках
Сьогодні, 17:17
Схожі новини
У «Промені» відбудеться захід концепції життя «нуль відходів»* У «Промені» відбудеться захід концепції життя «нуль відходів»*
Сьогодні, 15:00
У Луцьку засвітили гігантську великодню писанку. ФОТО У Луцьку засвітили гігантську великодню писанку. ФОТО
12 квітень, 21:46
Аби врятувати маленьку красуню: у Луцьку – захід задля допомоги онкохворої волинянки Аби врятувати маленьку красуню: у Луцьку – захід задля допомоги онкохворої волинянки
11 квітень, 20:31
У «Промені» пройде показ фільму польською мовою* У «Промені» пройде показ фільму польською мовою*
11 квітень, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» відбудуться благодійні великодні майстер-класи та розваги*
Сьогодні, 17:58
 0
У волинське озеро запустили величезних коропів. ФОТО
Сьогодні, 17:45
 0
Коли у Луцьку замість «Опери» відкриють «королівський» заклад
Сьогодні, 17:38
 0
«Не ховайтеся від виборців»: Порошенко чекатиме Зеленського на стадіоні 14 квітня. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
 0
Лучанка знайшла «сюрприз» у цукерках
Сьогодні, 17:17
 0
Медіа
відео
1/8