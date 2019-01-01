У «Промені» відбудуться благодійні великодні майстер-класи та розваги*
Сьогодні, 17:58
Вже завтра, 14 квітня, у РЦ «Промінь» відбудеться благодійний захід «Писанка для Полі», на якому збиратимуть гроші для школярки Поліни Мельник із селища Цумань.
На онкологію дівчинка захворіла минулого літа. Поліні лише 8 років. Нині разом із мамою Оленою дівчинка перебуває на лікуванні в Італії.
14 квітня протягом дня триватимуть уроки писанкарства та інші майстер-класи з розважальною програмою. Також буде фотозона #Писанка_для_Полі.
Все це відбуватиметься на площі та в холі комплексу. Адреса: просп. Президента Грушевського, 2.
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На онкологію дівчинка захворіла минулого літа. Поліні лише 8 років. Нині разом із мамою Оленою дівчинка перебуває на лікуванні в Італії.
14 квітня протягом дня триватимуть уроки писанкарства та інші майстер-класи з розважальною програмою. Також буде фотозона #Писанка_для_Полі.
Все це відбуватиметься на площі та в холі комплексу. Адреса: просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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