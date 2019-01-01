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У гумових чоботах і з мечами в руках: як Савченко і волинські «віпи» садили ліс. ФОТО

У гумових чоботах і з мечами в руках: як Савченко і волинські «віпи» садили ліс. ФОТО
Представники органів влади Волині долучилися до масової висадки дерев. Це відбувалося рамках закінчення екологічної акції «Майбутнє лісу в твоїх руках 2019» у п’ятницю, 12 квітня.

Завершальним акордом у проведенні ряду заходів стала висадка дубів, ялин та модрини на земельній ділянці площею 0,9 гектарів у Сокиричівському лісництві державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство».

Не зважаючи на прохолодну погоду, майже сотня високопосадовців на чолі із головою Волинської облдержадміністрації Олександром Савченком, лісівників, аграріїв, атовців, бізнесменів і пересічних громадян виявили бажання стати частинкою лісокультурної кампанії, до якої цьогоріч вже встигли приєднатися більше 10 тисяч людей. Тож, озброївшись мечами Колесова (клиноподібна лопата для посадки сіянців, - ред.) й взувши гумові чоботи, високопосадовці взялися не словом, а ділом подбати про майбутнє планети.

В останній день акції ліс вирішили садити поруч із тією ділянкою, яку після планової рубки відновлювали у 2018-му році. Голова Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко зазначив, що приживлюваність там склала 98%, що є надзвичайно хорошим результатом.

У гумових чоботах і з мечами в руках: як Савченко і волинські «віпи» садили ліс. ФОТО


«Сподіваюся, що цього року, за участі такої ж активної команди, ми зможемо перевершити самих себе і зробимо краще, ніж було, а було дуже добре. На меті акція має згуртувати людей, дати поштовх для спілкування, привити усім любов до лісу. Хоча ті, хто сьогодні приїхав сюди, – це вже самодостатні і сформовані особистості, але все ж не буде зайвим залучити їх до посадки лісу, обговорити проблеми лісової галузі і можливі шляхи вирішення», – висловився Кватирко.

Акція, ініційована Державним агентством лісових ресурсів України, вже більше десяти років є популярною серед громадськості. Традиційно долучаються представники влади, релігійних структур, пересічні громадяни, а одними з найактивніших є учні зі шкільних лісництв. Діти й сьогодні підготували сюрприз гостям. Виконали авторські пісні і показали невелику гумористичну сценку на лісівничу тематику.

У гумових чоботах і з мечами в руках: як Савченко і волинські «віпи» садили ліс. ФОТО


Кожному учаснику проекту управління подарувало брендовану жилетку і бейсик зеленого кольору, тож тепер і на редакції Інформаційного агентства ВолиньPost буде згадка про те, що долучилися до хорошої і корисної справи.

«Приємно, що цього року долучалися дуже активно. Часто телефонували звичайні люди, які просили просто приїхати посадити ліс і згодом створювали насадження на ділянках цілими родинами», – розповідає прес-секретар ВОУЛМГ Світлана Думська, яка сьогодні садила ліс у команді із Олександром Кватирком.

Місцина, де працював елітний актив Волині, – це ділянка головного користування 2018 року, як зазначила інженер лісових культур ДП «Кірерцівське ЛГ» Анастасія Лизун.

Садили ліс чітко згідно з інструктажем, який напередодні провів головний спеціаліст відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГ Володимир Неводнічик. Адже неправильно посаджені сіянці не стануть у майбутньому величним та доглянутим лісом, до якого не соромно привести дітей чи внуків.

У гумових чоботах і з мечами в руках: як Савченко і волинські «віпи» садили ліс. ФОТО


Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко не був багатослівним. Він одягнув жилетку, цитуючи народну мудрість: «Паршивому поросяті і в підхлівку холодно, а ми зовсім не паршиві», не нарікаючи на погоду, і підійшов до мікрофону: «Я ніколи не забуваю сказати про те, що ми з вами живемо на княжій Волині, і пишаюся тим, що Волинь не скорочує лісові насадження, а навпаки розширює. Це хороша справа - те, що ми з вами робимо. Потім можна буде привести внуків чи правнуків, і вони оцінять те, що ми зробили. Ліс – легені планети, це наше з вами буття. У нас є перспектива: не вірите? Почекайте, побачите!», – голосно сказав Савченко і рішуче пішов на свій рядок.

До слова, окрім губернатора зробити свій вклад у майбутнє планети вирішили і очільники різноманітних філій та управлінь держустанов, структурних підрозділів облдержадміністрації, атовці, волонтери тощо.



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Теги: майбутнє лісу в твоїх руках, Савченко, ВОУЛМГ, Кватирко, Думська, Сокиричі
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