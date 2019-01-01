У Луцьку 14 квітня будуть сильні заморозки
Сьогодні, 19:00
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Синоптики попереджають про сильні заморозки: до 5 градусів морозу у повітрі. Однак удень стовпчик термометра підніметься до 10 градусів тепла.
Вітер - північно-східний, 3-5 метрів за секунду.
Щоб дізнатись про літо, у цей день спостерігали за нічним небом: якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе.
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Синоптики попереджають про сильні заморозки: до 5 градусів морозу у повітрі. Однак удень стовпчик термометра підніметься до 10 градусів тепла.
Вітер - північно-східний, 3-5 метрів за секунду.
Щоб дізнатись про літо, у цей день спостерігали за нічним небом: якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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