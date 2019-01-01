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У Луцьку 14 квітня будуть сильні заморозки

У Луцьку 14 квітня будуть сильні заморозки
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Синоптики попереджають про сильні заморозки: до 5 градусів морозу у повітрі. Однак удень стовпчик термометра підніметься до 10 градусів тепла.

Вітер - північно-східний, 3-5 метрів за секунду.

Щоб дізнатись про літо, у цей день спостерігали за нічним небом: якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе.

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Теги: погода, прогноз, Луцьк
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