У Луцьку 14 квітня будуть сильні заморозки

У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.Синоптики попереджають про сильні заморозки: до 5 градусів морозу у повітрі. Однак удень стовпчик термометра підніметься до 10 градусів тепла.Вітер - північно-східний, 3-5 метрів за секунду.Щоб дізнатись про літо, у цей день спостерігали за нічним небом: якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе.