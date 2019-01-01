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На Волині сьогодні відбудеться хресна хода

На Волині сьогодні відбудеться хресна хода
У Рожищі сьогодні, 14 квітня, організовують хресну ходу за мир в Україні та родинах.

Захід вже традиційний і проводиться не вперше, - пише Район.Рожище.

Про це організатори повідомляють у соцмережі Facebook.

У неділю, 14 квітня, о 16:00 рожищан та всіх охочих чекають біля каплиці Святого Івана Богослова. Завершиться хода біля костелу Преображення Господнього.

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Теги: Рожище, хода
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