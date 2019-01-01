На Волині сьогодні відбудеться хресна хода
Сьогодні, 11:06
У Рожищі сьогодні, 14 квітня, організовують хресну ходу за мир в Україні та родинах.
Захід вже традиційний і проводиться не вперше, - пише Район.Рожище.
Про це організатори повідомляють у соцмережі Facebook.
У неділю, 14 квітня, о 16:00 рожищан та всіх охочих чекають біля каплиці Святого Івана Богослова. Завершиться хода біля костелу Преображення Господнього.
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Захід вже традиційний і проводиться не вперше, - пише Район.Рожище.
Про це організатори повідомляють у соцмережі Facebook.
У неділю, 14 квітня, о 16:00 рожищан та всіх охочих чекають біля каплиці Святого Івана Богослова. Завершиться хода біля костелу Преображення Господнього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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