На Волині сьогодні відбудеться хресна хода





Захід вже традиційний і проводиться не вперше, - пише



Про це організатори повідомляють у соцмережі Facebook.



У неділю, 14 квітня, о 16:00 рожищан та всіх охочих чекають біля каплиці Святого Івана Богослова. Завершиться хода біля костелу Преображення Господнього.

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