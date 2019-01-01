Де у Луцьку та на Волині не буде світла 15 квітня

На Волині 15 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 12:00Митниця, магазин, магазин «Максим», водозабір м. Устилуг, вул. Левченка, Чумовицького, Левінцова, Набережна2. 09:00 - 17:00с. Хобултова, вул. Київська1 чистка траси на ПЛ-0,4 кВ Л-3 "млин", Л-4 "КЗС" від ЗТП-149 9:30 - 16:30. с.Гряди1. КТП-241 Л-3 09:30 – 17:00 Молитовний будинок с.Карасин, вул.. Шевченка.2. КТП-114 Л-3 09:40 – 17:00 . с.Качин, вул.. Лихачівка, вул. Зелена,3. КТП-40 Л-1 11:00 – 13:00 Медпункт, Ветлікарня, Поштове відділення. с.Полиці, вул.. Калінінська4. КТП-235 10:00 – 16:00 с.Стобихівка, вул..Нова.5. ЗТП-6 10:00 – 16:00 ТзОВ «Агробуд», ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Ветлабараторія, К-Каширське ВУЖКГ. м.Камінь – Каширський, вул.. Шевченка, вул.. Хотешівська.1. ПЛ – 0,4кВ від ЗТП №5019:00-17:00 Церква АСД, ФОП Радчук В.М.ФОП Маточкін С.В., Ф.О. Шепеть-Туча І.АФОП Демчук Р.М., Церква Андрія ПервозванногоМихайлівська церква, Ф-я Ковельського ДЕУФОП Терещук М.В., ФОП Коляда О.В.РЖКП №1, Ф.О.Мандзюк Н.С.ФОП Силюк Р.С.,Ков.управління освіти вик.ком.ОСББ"Авангард 10", ФО Грицай В.ЄПрАТ"ДАТАГРУП", ДП Український ДЦ радіочастот", ТзОВ "Ковельрембуд"Ковельське УВКГ м. Ковель, вул.Мєчніковавул.Незалежності, вул.Некрасовавул.Грушевського1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-1179:00 – 17:00с.Конюхи: інкубаторс.Конюхи вул.Іванова Долина2 КТП-229:00 – 17:00с.Марковичі : ПП Фрукт Екс Полс.Марковичі1. 13:30-17:00 Котельня, Бойлерна, корпус №7 ЛНТУ,2. ПЛ-10кВ Л 15-02 09:00-17:00 Кіотон сервіс. ПП ВАШ, Своятин,Волинь Холдинг, Заньковецької 4-68, 5-67,Щедріна 38-104,Вахтангова 7-253 ТП-353 І-ІІ СШ 0,4кВ 9,30-12,30 Салют,Бойлерна ввІ,ІІ, Лакшері,Ринок ВВ І-ІІ,ЖКП№2,Київстар, маг. Марічка, Бар-кафе «Таксі», вул. Д.Народів 5,7,9,11,3,вул. Бенделіані 1,вул. Станіславського 521 КТП-150 10:00-17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (бригада – с.Мстишин) с. Мстишин вул. Церковна2 КТП-424 09:30 – 17:00 ФОП Ляшук Валерій Петрович (магазин) с. Княгининок вул. Соборна, 1-59 (непарні - як їхати на Ковель ліва сторона), Дружби, Молодіжна3 КТП-18 09:00 – 17:00 с. Шепель вул. Миру, 45-60, Шевченка4 КТП-215 09:00 – 17:00 СГПП "НЕСВІЧ" (артсвердловина) с. Несвіч вул. Зелена1. 9:00 – 17:00с.Масловець1. 10:00 - 17:00с. Бірки вул. Поліська2. 10:00 - 17:00 Відділ освіти, РДА, СБУ смт. Любешів вул. Бондаренка (частково), Незалежності (частково)1. 9:00-16:00Насосна, ФОП Козел І.С. СМТ Благодатне:вул..Сагайдачного, Чкалова 2-28,1-17, Волинськ 1-7,9-21, Незалежності 1-67,2-50, Мічуріна 17-59,10-106,112, Незалежності 69-77,52, Шевченка 1а,б,в,1-37,2а,2-18, Лісова 3,5,15,17,2-8,14-58, Іваничівська 1-10, Лопатина1-11,2-14, Перемоги 1-7, Шахтарська 7-9,8-101. 10:00 - 16:00Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро";Артсвердловина Гута;Столярний цех Гута1. 9:00-17:00Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена2. 9:00-17:00Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова3. 9:00-17:00Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова6 ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)7 ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна10 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-12811 КТП-138 9:00-17:00 м. Рожище вул. Дорошенка, 5-43, 2-28,3А, Чайковського, 21, Макаренка, 2-101. 10:00 - 17:00.с. Сераховичі повністю2. 10:00 - 17:00.смт Ст. Вижвавул: Зелена, Брідківська.1 ПЛ-0,4 кВЩТП- 270 Л-1 12:00-15:00с.м.т.Луків вул.Зелена, Ковельська2 ПЛ-0,4 кВКТП- 265 09:30-16:00ФГ «Волиньагрохолдинг» с.Бобли3 ПЛ-10 кВ Л-24-05 від ПС Купичів до РП-03 МаковичіКТП-171 10:00-16:00Церква, пункт прийому молока с.Маковичі