Мамина квартира в «ЛНР» і дружина-переселенка: що у декларації головного еколога Волині

Дмитро Новохатський задекларував квартиру мами в «ЛНР», придбану квартиру та нежитлове приміщення у Луцьку та соцдопомогу дружини, як переселенки.



З 2006 року у його мами Наталії Новохатської є квартира площею 68,4 м. кв. в Алчевську Луганської області, що зараз входить до тимчасово окупованих територій, - пише видання



У 2018 році Дмитро Новохатський придбав у Луцьку квартиру площею 83,7 м. кв. вартістю 1,187 мільйона гривень.



Дружина Ольга Новохатська у 2018 році придбала нежитлове приміщення площею 4,1 м. кв. вартістю 36,9 тисячі гривень.



У 2018 році головний еколог Волині отримав 304,953 тисячі гривень зарплати, 100,652 тисячі гривень кредиту від «Приватбанку» та 650 тисяч гривень від продажу авто для Катерини Гончарук.



Дружина отримала 110,663 тисячі гривень зарплати від ПП «Тигрес», 8,562 тисячі гривень допомоги переміщенним особам на проживання від департаменту соцполітики Луцькради.



Дмитро Новохатський у 2018 році сплатив 5,331 тисячі гривень в рахунок процентів за позикою.

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