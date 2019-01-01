Волинянин «відкосив» від армії і уникнув покарання, бо покаявся





Про це повідомляє інтернет-видання «



На лаві підсудних за ухилення від призову на строкову військову службу опинився житель Ковельського району Олександр Кабак, проти якого 15 січня 2019 року поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 335 КК України.



Згідно з обвинувальним актом, з 15 березня 2012 року він перебуває на обліку в Ковельському об’єднаному міському військовому комісаріаті. У листопаді 2018 року пройшов військово-лікарську комісію, відповідно до рішення якої визнаний придатним до військової служби.



14 листопада 2018 року об 11-й годині молодому чоловікові вручили повістку про необхідність прибуття 19 листопада до призовної дільниці міського комісаріату з метою направлення на збірний пункт Волинського обласного військового комісаріату в складі військової команди, для подальшої відправки на строкову військову службу в Збройні Сили України. Однак на дільницю він не прибув.



У ході підготовчого судового засідання обвинувачений звернувся до Ковельського міськрайонного суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям, оскільки він «вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину».



Головуючий у справі суддя В’ячеслав Лесик ухвалив звільнити Олександра Кабака від кримінальної відповідальності, а саме провадження закрити.



Санкція статті 335 КК України (Ухилення від призову на строкову військову службу) передбачає обмеження волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині суд звільнив від кримінальної відповідальності обвинуваченого у відмові йти на строкову військову службу у зв’язку з дійовим каяттям.Про це повідомляє інтернет-видання « Rayon.Ковель На лаві підсудних за ухилення від призову на строкову військову службу опинився житель Ковельського району, проти якого 15 січня 2019 року поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 335 КК України.Згідно з обвинувальним актом, з 15 березня 2012 року він перебуває на обліку в Ковельському об’єднаному міському військовому комісаріаті. У листопаді 2018 року пройшов військово-лікарську комісію, відповідно до рішення якої визнаний придатним до військової служби.14 листопада 2018 року об 11-й годині молодому чоловікові вручили повістку про необхідність прибуття 19 листопада до призовної дільниці міського комісаріату з метою направлення на збірний пункт Волинського обласного військового комісаріату в складі військової команди, для подальшої відправки на строкову військову службу в Збройні Сили України. Однак на дільницю він не прибув.У ході підготовчого судового засідання обвинувачений звернувся до Ковельського міськрайонного суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям, оскільки він «вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину».Головуючий у справі суддяухвалив звільнити Олександра Кабака від кримінальної відповідальності, а саме провадження закрити.Санкція статті 335 КК України (Ухилення від призову на строкову військову службу) передбачає обмеження волі на строк до трьох років.

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