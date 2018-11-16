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Волинянину, у якого вдома знайшли 16 патронів, «світить» тюрма

Волинянину, у якого вдома знайшли 16 патронів, «світить» тюрма
У Рожищенському районі поліцейські вилучили набої у 51-річного чоловіка.

Правоохоронці виявили та вилучили у волинянина 16 патронів калібру 9 мм, - інформує ГУНП у Волинській області.

Боєприпаси направили на дослідження.

Слідчі за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті визначає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого тижня поліцейські вилучили у Луцьку арсенал боєприпасів та викрили жителя обласного центру на продажі гранат.




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Теги: боєприпаси, Волинь
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