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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 квітня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько -2…+1 градуса, удень – +6…+9. Вітер східний, північний і північно-східний, 1-6 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.


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Теги: прогноз, погода, Волинь
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