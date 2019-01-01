Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 квітня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько -2…+1 градуса, удень – +6…+9. Вітер східний, північний і північно-східний, 1-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько -2…+1 градуса, удень – +6…+9. Вітер східний, північний і північно-східний, 1-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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