Для двох громад на Волині, які перейшли до ПЦУ, призначили нового священика





Про це на своїй сторінці у Андрій Сидор.



“Волинь. Горохівський деканат. З благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла, представили настоятеля храму сіл Звиняче та Красів прот. Назарія Шийка”, — йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Парафіяни сіл Звиняче та Красів Горохівського району, які перейшли до Православної Церкви України, ходитимуть на службу до нового священика.Про це на своїй сторінці у facebook повідомив декан Горохівського деканату ПЦУ, отець“Волинь. Горохівський деканат. З благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла, представили настоятеля храму сіл Звиняче та Красів прот.”, — йдеться у дописі.

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