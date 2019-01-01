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Для двох громад на Волині, які перейшли до ПЦУ, призначили нового священика

Для двох громад на Волині, які перейшли до ПЦУ, призначили нового священика
Парафіяни сіл Звиняче та Красів Горохівського району, які перейшли до Православної Церкви України, ходитимуть на службу до нового священика.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив декан Горохівського деканату ПЦУ, отець Андрій Сидор.

“Волинь. Горохівський деканат. З благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла, представили настоятеля храму сіл Звиняче та Красів прот. Назарія Шийка”, — йдеться у дописі.

Для двох громад на Волині, які перейшли до ПЦУ, призначили нового священика
Для двох громад на Волині, які перейшли до ПЦУ, призначили нового священика
Для двох громад на Волині, які перейшли до ПЦУ, призначили нового священика
Для двох громад на Волині, які перейшли до ПЦУ, призначили нового священика

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Теги: священик, парафія, Звиняче, Красів
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