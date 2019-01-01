Для двох громад на Волині, які перейшли до ПЦУ, призначили нового священика
Сьогодні, 00:47
Парафіяни сіл Звиняче та Красів Горохівського району, які перейшли до Православної Церкви України, ходитимуть на службу до нового священика.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив декан Горохівського деканату ПЦУ, отець Андрій Сидор.
“Волинь. Горохівський деканат. З благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла, представили настоятеля храму сіл Звиняче та Красів прот. Назарія Шийка”, — йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомив декан Горохівського деканату ПЦУ, отець Андрій Сидор.
“Волинь. Горохівський деканат. З благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла, представили настоятеля храму сіл Звиняче та Красів прот. Назарія Шийка”, — йдеться у дописі.
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