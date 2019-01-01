На Волині автівка злетіла з траси і зіткнулася з деревом
Сьогодні, 09:40
На трасі Луцьк–Устилуг автівка зіткнулася з деревом і перекинулася. ДТП сталася у ніч на 16 квітня на дорозі Луцьк - Устилуг.
Про це повідомляють "Волинські новини" з посиланням на очевидців.
Зазначають, що за селом Холопичі в напрямку Устилуга злетів у кювет та зіткнувся з деревом та автомобіль «Ваз 21099». Внаслідок удару автомобіль перекинувся на бік.
На місці ДТП наразі нікого немає. Машина має значні механічні пошкодження.
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Про це повідомляють "Волинські новини" з посиланням на очевидців.
Зазначають, що за селом Холопичі в напрямку Устилуга злетів у кювет та зіткнувся з деревом та автомобіль «Ваз 21099». Внаслідок удару автомобіль перекинувся на бік.
На місці ДТП наразі нікого немає. Машина має значні механічні пошкодження.
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