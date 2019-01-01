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На Волині автівка злетіла з траси і зіткнулася з деревом

На Волині автівка злетіла з траси і зіткнулася з деревом
На трасі Луцьк–Устилуг автівка зіткнулася з деревом і перекинулася. ДТП сталася у ніч на 16 квітня на дорозі Луцьк - Устилуг.

Про це повідомляють "Волинські новини" з посиланням на очевидців.

Зазначають, що за селом Холопичі в напрямку Устилуга злетів у кювет та зіткнувся з деревом та автомобіль «Ваз 21099». Внаслідок удару автомобіль перекинувся на бік.

На місці ДТП наразі нікого немає. Машина має значні механічні пошкодження.

На Волині автівка злетіла з траси і зіткнулася з деревом

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Теги: аварія, Холопичі, Волині
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