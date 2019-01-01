На Волині автівка злетіла з траси і зіткнулася з деревом





Про це повідомляють "



Зазначають, що за селом Холопичі в напрямку Устилуга злетів у кювет та зіткнувся з деревом та автомобіль «Ваз 21099». Внаслідок удару автомобіль перекинувся на бік.



На місці ДТП наразі нікого немає. Машина має значні механічні пошкодження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк–Устилуг автівка зіткнулася з деревом і перекинулася. ДТП сталася у ніч на 16 квітня на дорозі Луцьк - Устилуг.Про це повідомляють " Волинські новини " з посиланням на очевидців.Зазначають, що за селом Холопичі в напрямку Устилуга злетів у кювет та зіткнувся з деревом та автомобіль «Ваз 21099». Внаслідок удару автомобіль перекинувся на бік.На місці ДТП наразі нікого немає. Машина має значні механічні пошкодження.

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