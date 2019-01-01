У селі на Волині 5-річний онук спалив дідові хлів
Сьогодні, 15:59
У селі Горішне Горохівського району дитина підпалила будівлю.
Про це розповів речник обасного управління ДСНС Волині Володимир Нестеров, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Так, 15 квітня, у селі Горішне на вулиці Лісовій приблизно о 12.40 трапилась пожежа у дерев'яній господарській будівлі. На місці події працювали рятувальники.
"Внаслідок пожежі, що трапилася через пустощі з вогнем 5-річного онука власника будинку, знищено дерев'яну будівлю і сіно, яке там зберігалось", - прокоментував інцидент Володимир Нестеров
За минулу добу в області рятувальники зареєстрували 11 пожеж, каже він. З них – 4 пожежі трави в селищі Ратне, в Ратнівському, Шацькому і Любомльському районах. В Іваничівському районі загасили підпалене сміття і 6 пожеж у житловому секторі.
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Про це розповів речник обасного управління ДСНС Волині Володимир Нестеров, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Так, 15 квітня, у селі Горішне на вулиці Лісовій приблизно о 12.40 трапилась пожежа у дерев'яній господарській будівлі. На місці події працювали рятувальники.
"Внаслідок пожежі, що трапилася через пустощі з вогнем 5-річного онука власника будинку, знищено дерев'яну будівлю і сіно, яке там зберігалось", - прокоментував інцидент Володимир Нестеров
За минулу добу в області рятувальники зареєстрували 11 пожеж, каже він. З них – 4 пожежі трави в селищі Ратне, в Ратнівському, Шацькому і Любомльському районах. В Іваничівському районі загасили підпалене сміття і 6 пожеж у житловому секторі.
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