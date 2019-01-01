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На Волині жінка спричинила аварію і опинилася в лікарні. ФОТО

На Волині жінка спричинила аварію і опинилася в лікарні. ФОТО
Учора, 16 квітня, на перехресті вулиць Ватутіна – 1-го Травня у Камені-Каширському Citroën Xsara Picasso зіткнувся з автомобілем Ford Connect.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12:00 години. За кермом автомобіля Citroën Xsara Picasso перебувала 32-річна жителька райцентру. Жінка не надала переваги в русі та зіткнулася з автомобілем Ford Connect під керуванням 33-річного жителя райцентру Любешів.

Внаслідок автопригоди постраждала водійка транспортного засобу Citroën Xsara Picasso. Її госпіталізували у неврологічне відділення Камінь-Каширської центральної районної лікарні.

Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

На Волині жінка спричинила аварію і опинилася в лікарні. ФОТО
На Волині жінка спричинила аварію і опинилася в лікарні. ФОТО
На Волині жінка спричинила аварію і опинилася в лікарні. ФОТО



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Теги: аварія, Волинь, Камінь-Каширський
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