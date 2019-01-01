На Волині жінка спричинила аварію і опинилася в лікарні. ФОТО





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12:00 години. За кермом автомобіля Citroën Xsara Picasso перебувала 32-річна жителька райцентру. Жінка не надала переваги в русі та зіткнулася з автомобілем Ford Connect під керуванням 33-річного жителя райцентру Любешів.



Внаслідок автопригоди постраждала водійка транспортного засобу Citroën Xsara Picasso. Її госпіталізували у неврологічне відділення Камінь-Каширської центральної районної лікарні.



Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 16 квітня, на перехресті вулиць Ватутіна – 1-го Травня у Камені-Каширському Citroën Xsara Picasso зіткнувся з автомобілем Ford Connect.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12:00 години. За кермом автомобіля Citroën Xsara Picasso перебувала 32-річна жителька райцентру. Жінка не надала переваги в русі та зіткнулася з автомобілем Ford Connect під керуванням 33-річного жителя райцентру Любешів.Внаслідок автопригоди постраждала водійка транспортного засобу Citroën Xsara Picasso. Її госпіталізували у неврологічне відділення Камінь-Каширської центральної районної лікарні.Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію