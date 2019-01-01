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19 квітня – яке сьогодні свято і чому треба просити здоров'я для рідних

19 квітня – яке сьогодні свято і чому треба просити здоров'я для рідних
19 квітня 2019 року вшановується Євтихій Тихий та Єрема Пролітний. Євстихій упродовж свого життя зцілював людей та дивував їх небаченими чудесами.

До Євтихія одного разу за допомогою звернулася жінка, у якої завжди народжувалися мертві діти. Зціленням та чудом він допоміг їй народити двох здорових синів. Після цього до нього звернулися два глухонімих юнаки, яких Євтихій зміг зцілити. Також він боровся із душевними хворобами. До Євтихія приводили божевільних людей, і він виганяв з них бісів. Завдяки Євтихію, очищалися від прокази, позбавлялися від алкоголізму та інших вад, - пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Ярема.

Народні прикмети на 19 квітня

– Качки гніздяться в місцях із великою кількістю води – чекайте посухи влітку.

– Тихий і сонячний день – прикмета до того, що ярі добре вродять.

– Туман вранці 19 квітня віщує суху погоду до кінця місяця.

– Вітряна погода – колосся зіб’є, і врожаю багатого не буде.

– Якщо вітру 19 квітня немає – можна очікувати хорошого урожаю зернових культур.

Що можна робити 19 квітня

1. Євтихію варто молитися, просити здоров'я для рідних та близьких.

Що не можна робити 19 квітня

1. Не варто робити великі покупки 19 квітня – вони не прослужать довго і виявляться марними.

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Теги: 19 квітня, свято
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