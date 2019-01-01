У Луцькому замку відбудеться фестиваль «Волинська княжна»

У Луцькому замку 26 травня відбудеться фестиваль «Волинська княжна 2019».У конкурсі історичного жіночого образу «Волинська княжна», що відбудеться під час фестивалю, візьмуть участь жінки та дівчата без вікових обмежень, готові представити креативно-історичний образ.Також в рамках заходу буде конкурс для дітей «Фея Луцького замку», в ньому можуть брати участь дівчата у двох вікових категоріях віком від 5 до 12 років та від 13 до 17 років, готові представити казково-історичний образ. Журі конкурсу обиратиме переможниць у декількох номінаціях.В номінації «Волинська княжна» беруть участь учасниці від 18 років.Конкурсантки демонструватимуть не лише природну красу та грацію, адже головним критерієм, за яким конкурсанток оцінюватиме поважне журі, буде: вдало підібраний історичний образ, відповідність костюму та манери поведінки.Свою індивідуальність учасниці зможуть виявити у 4 конкурсах: дефіле в історичних костюмах; танцювальна постановка; редставлення(образу); творчий конкурс.Заявки на участь у фестивалі «Волинська княжна 2019» будуть прийматися з 1 березня по 15 травня 2019 р.Заявка на участь в конкурсі «Волинська княжна 2019» для усіх вікових категорій:https://docs.google.com/…/1NJyjjmqHQ7sS__qg6ERfNE…/viewform…Посилання на спільноту фестивалю в facebook фестивалю https://www.facebook.com/Волинська-княжна-672115736321255