У Луцькому замку відбудеться фестиваль «Волинська княжна»
Сьогодні, 09:32
У Луцькому замку 26 травня відбудеться фестиваль «Волинська княжна 2019».
У конкурсі історичного жіночого образу «Волинська княжна», що відбудеться під час фестивалю, візьмуть участь жінки та дівчата без вікових обмежень, готові представити креативно-історичний образ.
Також в рамках заходу буде конкурс для дітей «Фея Луцького замку», в ньому можуть брати участь дівчата у двох вікових категоріях віком від 5 до 12 років та від 13 до 17 років, готові представити казково-історичний образ. Журі конкурсу обиратиме переможниць у декількох номінаціях.
В номінації «Волинська княжна» беруть участь учасниці від 18 років.
Конкурсантки демонструватимуть не лише природну красу та грацію, адже головним критерієм, за яким конкурсанток оцінюватиме поважне журі, буде: вдало підібраний історичний образ, відповідність костюму та манери поведінки.
Свою індивідуальність учасниці зможуть виявити у 4 конкурсах: дефіле в історичних костюмах; танцювальна постановка; редставлення(образу); творчий конкурс.
Заявки на участь у фестивалі «Волинська княжна 2019» будуть прийматися з 1 березня по 15 травня 2019 р.
Заявка на участь в конкурсі «Волинська княжна 2019» для усіх вікових категорій:
https://docs.google.com/…/1NJyjjmqHQ7sS__qg6ERfNE…/viewform…
Посилання на спільноту фестивалю в facebook фестивалю https://www.facebook.com/Волинська-княжна-672115736321255
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У конкурсі історичного жіночого образу «Волинська княжна», що відбудеться під час фестивалю, візьмуть участь жінки та дівчата без вікових обмежень, готові представити креативно-історичний образ.
Також в рамках заходу буде конкурс для дітей «Фея Луцького замку», в ньому можуть брати участь дівчата у двох вікових категоріях віком від 5 до 12 років та від 13 до 17 років, готові представити казково-історичний образ. Журі конкурсу обиратиме переможниць у декількох номінаціях.
В номінації «Волинська княжна» беруть участь учасниці від 18 років.
Конкурсантки демонструватимуть не лише природну красу та грацію, адже головним критерієм, за яким конкурсанток оцінюватиме поважне журі, буде: вдало підібраний історичний образ, відповідність костюму та манери поведінки.
Свою індивідуальність учасниці зможуть виявити у 4 конкурсах: дефіле в історичних костюмах; танцювальна постановка; редставлення(образу); творчий конкурс.
Заявки на участь у фестивалі «Волинська княжна 2019» будуть прийматися з 1 березня по 15 травня 2019 р.
Заявка на участь в конкурсі «Волинська княжна 2019» для усіх вікових категорій:
https://docs.google.com/…/1NJyjjmqHQ7sS__qg6ERfNE…/viewform…
Посилання на спільноту фестивалю в facebook фестивалю https://www.facebook.com/Волинська-княжна-672115736321255
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Коментарі 1
Діти не грайтеся в княжну та королеву, втікайте з цього дурдома на Захід, тут лишилися одні голодні пенсіонери та кретини зелені
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