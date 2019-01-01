Судили волинянку, яка вкрала у магазині шматок ковбаси і сиру
Сьогодні, 12:13
Оголосили вирок ковельчанці, яка вкрала в супермаркеті продукти харчування.
За даними слідства, пенсіонерка вкрала у супермаркеті «Салют», що у Ковелі на бульварі Лесі Українки, шматок ковбаси «Московська», шматок сиру «Російський», скумбрію та пачку кави, всього на загальну суму 215 гривень 74 копійки, - пише Район.Ковель.
Під час досудового розслідування між обвинуваченою та представником потерпілої юридичної особи укладена угода про примирення, яка надійшла до суду разом з обвинувальним актом. За умовами угоди, жінка визнала свою вину та повністю відшкодувала завдані збитки.
Ковельський міськрайонний суд затвердив дану угоду та призначив покарання ковельчанці у виді штрафу, що складає 850 гривень.
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За даними слідства, пенсіонерка вкрала у супермаркеті «Салют», що у Ковелі на бульварі Лесі Українки, шматок ковбаси «Московська», шматок сиру «Російський», скумбрію та пачку кави, всього на загальну суму 215 гривень 74 копійки, - пише Район.Ковель.
Під час досудового розслідування між обвинуваченою та представником потерпілої юридичної особи укладена угода про примирення, яка надійшла до суду разом з обвинувальним актом. За умовами угоди, жінка визнала свою вину та повністю відшкодувала завдані збитки.
Ковельський міськрайонний суд затвердив дану угоду та призначив покарання ковельчанці у виді штрафу, що складає 850 гривень.
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