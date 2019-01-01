Судили волинянку, яка вкрала у магазині шматок ковбаси і сиру





За даними слідства, пенсіонерка вкрала у супермаркеті «Салют», що у Ковелі на бульварі Лесі Українки, шматок ковбаси «Московська», шматок сиру «Російський», скумбрію та пачку кави, всього на загальну суму 215 гривень 74 копійки, - пише



Під час досудового розслідування між обвинуваченою та представником потерпілої юридичної особи укладена угода про примирення, яка надійшла до суду разом з обвинувальним актом. За умовами угоди, жінка визнала свою вину та повністю відшкодувала завдані збитки.



Ковельський міськрайонний суд затвердив дану угоду та призначив покарання ковельчанці у виді штрафу, що складає 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оголосили вирок ковельчанці, яка вкрала в супермаркеті продукти харчування.За даними слідства, пенсіонерка вкрала у супермаркеті «Салют», що у Ковелі на бульварі Лесі Українки, шматок ковбаси «Московська», шматок сиру «Російський», скумбрію та пачку кави, всього на загальну суму 215 гривень 74 копійки, - пише Район.Ковель Під час досудового розслідування між обвинуваченою та представником потерпілої юридичної особи укладена угода про примирення, яка надійшла до суду разом з обвинувальним актом. За умовами угоди, жінка визнала свою вину та повністю відшкодувала завдані збитки.Ковельський міськрайонний суд затвердив дану угоду та призначив покарання ковельчанці у виді штрафу, що складає 850 гривень.

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