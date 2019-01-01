У Луцьку «волинянка» в’їхала в Toyota
Сьогодні, 20:40
На перехресті вулиць Задворецька - Карпенка-Карого сталася аварія за участю двох авто.
Про це повідомляють Волинські новини.
Зазначається, що водій ЛуАЗ здійснив рух на жовтий сигнал світлофора та в’їхав у бік автомобіля Toyota Camry. Внаслідок зіткнення значно пошкоджений бік легковика зі сторони водія.
Водії розійшлись за європротоколом . Патрульні відібрали у них пояснення щодо ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Волинські новини.
Зазначається, що водій ЛуАЗ здійснив рух на жовтий сигнал світлофора та в’їхав у бік автомобіля Toyota Camry. Внаслідок зіткнення значно пошкоджений бік легковика зі сторони водія.
Водії розійшлись за європротоколом . Патрульні відібрали у них пояснення щодо ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку «волинянка» в’їхала в Toyota
Сьогодні, 20:40
Можливий дощ: якою буде погода 20 квітня на та Вербницю
Сьогодні, 20:00