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У Луцьку «волинянка» в’їхала в Toyota

У Луцьку «волинянка» в’їхала в Toyota
На перехресті вулиць Задворецька - Карпенка-Карого сталася аварія за участю двох авто.

Про це повідомляють Волинські новини.

Зазначається, що водій ЛуАЗ здійснив рух на жовтий сигнал світлофора та в’їхав у бік автомобіля Toyota Camry. Внаслідок зіткнення значно пошкоджений бік легковика зі сторони водія.

Водії розійшлись за європротоколом . Патрульні відібрали у них пояснення щодо ДТП.

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Теги: Toyota Camry, Луцьк, волинянка, аварія
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