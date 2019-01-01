Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО





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У Нововолинську на проспект Перемоги 2а два екіпажі патрульної поліції наздоганяли авто «Volkswagen Golf» на польській реєстрації. В результаті погоні, авто на «бляхах» влетіло у двір, де бавились діти. Нащастя ніхто не постраждав.



Подія трапилась, сьогодні, 19 квітня, о 21:45 год.



Поліція порушника не наздогнала. Йому вдалось втікти з місця події через неосвітлені двори міста.







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