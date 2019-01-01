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Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО

Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО
У Нововолинську водій на «бляхах» на великій швидкості влаштував перегони з поліцією.

Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.

У Нововолинську на проспект Перемоги 2а два екіпажі патрульної поліції наздоганяли авто «Volkswagen Golf» на польській реєстрації. В результаті погоні, авто на «бляхах» влетіло у двір, де бавились діти. Нащастя ніхто не постраждав.

Подія трапилась, сьогодні, 19 квітня, о 21:45 год.

Поліція порушника не наздогнала. Йому вдалось втікти з місця події через неосвітлені двори міста.

Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО


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Теги: водій, поліція, погоня, Нововолинськ, бляхар
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Коментарі 1
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Поганим танцюристам неосвітлені двори завжди заважають.
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