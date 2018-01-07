Розклад богослужінь у головному соборі Луцька на Страсний тиждень
Сьогодні, 19:15
Розклад Богослужінь у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку:
Великий понеділок:
6.30 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида
17.00 – Оливоосвячення (Соборування)
Великий вівторок:
6.30 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида
11.00 – Оливоосвячення (Соборування)
17.00 – Повечір’я, Рання
Велика середа:
6.30 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида
17.00 – Оливоосвячення (Соборування)
Великий четвер. Спомин Тайної Вечері
6.30 – Літургія (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида
17.00 – Чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти страсних євангелій
Велика п’ятниця. Спомин Страстей Христових. Суворий піст
7.00 – Царські часи (нижній храм)
10.30– загальноміський Страсний хресний хід від храму Апостола Йоана Богослова, що в Замку Любарта, до Свято-Троїцького собору, Вечірня з винесенням Плащаниці Господа Ісуса Христа
17.00 – Всенічна
Велика субота
6.30 – Літургія (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида
12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв
23.15 – Опівнічна
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Великий понеділок:
6.30 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида
17.00 – Оливоосвячення (Соборування)
Великий вівторок:
6.30 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида
11.00 – Оливоосвячення (Соборування)
17.00 – Повечір’я, Рання
Велика середа:
6.30 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида
17.00 – Оливоосвячення (Соборування)
Великий четвер. Спомин Тайної Вечері
6.30 – Літургія (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида
17.00 – Чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти страсних євангелій
Велика п’ятниця. Спомин Страстей Христових. Суворий піст
7.00 – Царські часи (нижній храм)
10.30– загальноміський Страсний хресний хід від храму Апостола Йоана Богослова, що в Замку Любарта, до Свято-Троїцького собору, Вечірня з винесенням Плащаниці Господа Ісуса Христа
17.00 – Всенічна
Велика субота
6.30 – Літургія (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида
12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв
23.15 – Опівнічна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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