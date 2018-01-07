Розклад богослужінь у головному соборі Луцька на Страсний тиждень





Великий понеділок:



6.30 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя)



9.00 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида



17.00 – Оливоосвячення (Соборування)



Великий вівторок:



6.30 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя)



9.00 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида



11.00 – Оливоосвячення (Соборування)



17.00 – Повечір’я, Рання



Велика середа:



6.30 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя)



9.00 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида



17.00 – Оливоосвячення (Соборування)



Великий четвер. Спомин Тайної Вечері



6.30 – Літургія (Сповідь, Причастя)



9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида



17.00 – Чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти страсних євангелій



Велика п’ятниця. Спомин Страстей Христових. Суворий піст



7.00 – Царські часи (нижній храм)



10.30– загальноміський Страсний хресний хід від храму Апостола Йоана Богослова, що в Замку Любарта, до Свято-Троїцького собору, Вечірня з винесенням Плащаниці Господа Ісуса Христа



17.00 – Всенічна



Велика субота



6.30 – Літургія (Сповідь, Причастя)



9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида



12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв



23.15 – Опівнічна

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