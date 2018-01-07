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Розклад богослужінь у головному соборі Луцька на Страсний тиждень

Розклад богослужінь у головному соборі Луцька на Страсний тиждень
Розклад Богослужінь у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку:

Великий понеділок:

6.30 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя)

9.00 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида

17.00 – Оливоосвячення (Соборування)

Великий вівторок:

6.30 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя)

9.00 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида

11.00 – Оливоосвячення (Соборування)

17.00 – Повечір’я, Рання

Велика середа:

6.30 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя)

9.00 – Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида

17.00 – Оливоосвячення (Соборування)

Великий четвер. Спомин Тайної Вечері

6.30 – Літургія (Сповідь, Причастя)

9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида

17.00 – Чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти страсних євангелій

Велика п’ятниця. Спомин Страстей Христових. Суворий піст

7.00 – Царські часи (нижній храм)

10.30– загальноміський Страсний хресний хід від храму Апостола Йоана Богослова, що в Замку Любарта, до Свято-Троїцького собору, Вечірня з винесенням Плащаниці Господа Ісуса Христа

17.00 – Всенічна

Велика субота

6.30 – Літургія (Сповідь, Причастя)

9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида

12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв

23.15 – Опівнічна

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Теги: Богослужіння, страсний тиджень, розклас, Свято Троїцький собор, Луцьк
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