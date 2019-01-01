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В центральному парку Луцька виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО

В центральному парку Луцька виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО
Надвечір суботи, 20 квітня, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про виявлення підозрілого чоловіка в центральному парку.

Про це патрульні повідомляють у facebook.

Так, молодий чоловік, побачивши працівників муніципальної варти, різко відкинув підозрілий паперовий згорток. Тож його попросили лишатись на місці та викликали поліцію.

У згортку виявили подріблену речовину, схожу на наркотичну, далі подією займався слідчий.

В центральному парку Луцька виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО
В центральному парку Луцька виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО

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Теги: наркотики, поліція, парк, муніципали, згорток
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