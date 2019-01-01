В центральному парку Луцька виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО





Про це патрульні повідомляють у



Так, молодий чоловік, побачивши працівників муніципальної варти, різко відкинув підозрілий паперовий згорток. Тож його попросили лишатись на місці та викликали поліцію.



У згортку виявили подріблену речовину, схожу на наркотичну, далі подією займався слідчий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надвечір суботи, 20 квітня, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про виявлення підозрілого чоловіка в центральному парку.Про це патрульні повідомляють у facebook Так, молодий чоловік, побачивши працівників муніципальної варти, різко відкинув підозрілий паперовий згорток. Тож його попросили лишатись на місці та викликали поліцію.У згортку виявили подріблену речовину, схожу на наркотичну, далі подією займався слідчий.

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