В центральному парку Луцька виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 05:46
Надвечір суботи, 20 квітня, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про виявлення підозрілого чоловіка в центральному парку.
Про це патрульні повідомляють у facebook.
Так, молодий чоловік, побачивши працівників муніципальної варти, різко відкинув підозрілий паперовий згорток. Тож його попросили лишатись на місці та викликали поліцію.
У згортку виявили подріблену речовину, схожу на наркотичну, далі подією займався слідчий.
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Про це патрульні повідомляють у facebook.
Так, молодий чоловік, побачивши працівників муніципальної варти, різко відкинув підозрілий паперовий згорток. Тож його попросили лишатись на місці та викликали поліцію.
У згортку виявили подріблену речовину, схожу на наркотичну, далі подією займався слідчий.
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