У селі на Волині найуспішніші школярі отримують стипендії. ВІДЕО





Найбільшу нагороду 2000 гривень виборола одинадцятикласниця Софія, - повідомляє



Дівчина має велику кількість призових місць на олімпіадах та захистах наукових робіт різних рівнів. Школярка щомісяця протягом навчального року отримує стипендію – 200 гривень.



Директорка навчального закладу розповідає – обдарованих школярів традиційно нагороджують під час святкування “останнього дзвоника”.



У Прилісненській школі – 431 учень. Навчаються і діти з обмеженими фізичними можливостями. Валентина Буско каже – у школі раді всім, тому у приміщенні облаштували спеціальний кабінет.



Заступник голови ОТГ Олексій Гнатюк каже, що громада дбає не лише про обдарованих діток. Планують також відкрити інклюзивно-ресурсний центр. Це питання вже винесли на обговорення на сесію сільської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Прилісному Маневицького району найуспішніших учнів нагороджують не лише дипломами. Обрані школярі мають стипендії голови ОТГ.Найбільшу нагороду 2000 гривень виборола одинадцятикласниця, - повідомляє 12 канал Дівчина має велику кількість призових місць на олімпіадах та захистах наукових робіт різних рівнів. Школярка щомісяця протягом навчального року отримує стипендію – 200 гривень.Директорка навчального закладу розповідає – обдарованих школярів традиційно нагороджують під час святкування “останнього дзвоника”.У Прилісненській школі – 431 учень. Навчаються і діти з обмеженими фізичними можливостями.каже – у школі раді всім, тому у приміщенні облаштували спеціальний кабінет.Заступник голови ОТГкаже, що громада дбає не лише про обдарованих діток. Планують також відкрити інклюзивно-ресурсний центр. Це питання вже винесли на обговорення на сесію сільської ради.

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