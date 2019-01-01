вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині найуспішніші школярі отримують стипендії. ВІДЕО

У селі на Волині найуспішніші школярі отримують стипендії. ВІДЕО
У селі Прилісному Маневицького району найуспішніших учнів нагороджують не лише дипломами. Обрані школярі мають стипендії голови ОТГ.

Найбільшу нагороду 2000 гривень виборола одинадцятикласниця Софія, - повідомляє 12 канал.

Дівчина має велику кількість призових місць на олімпіадах та захистах наукових робіт різних рівнів. Школярка щомісяця протягом навчального року отримує стипендію – 200 гривень.

Директорка навчального закладу розповідає – обдарованих школярів традиційно нагороджують під час святкування “останнього дзвоника”.

У Прилісненській школі – 431 учень. Навчаються і діти з обмеженими фізичними можливостями. Валентина Буско каже – у школі раді всім, тому у приміщенні облаштували спеціальний кабінет.

Заступник голови ОТГ Олексій Гнатюк каже, що громада дбає не лише про обдарованих діток. Планують також відкрити інклюзивно-ресурсний центр. Це питання вже винесли на обговорення на сесію сільської ради.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, навчання, успіх, стипендія, Прилісне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині найуспішніші школярі отримують стипендії. ВІДЕО
Сьогодні, 03:42
Під Харковом собака приніс додому людську голову. ФОТО
Сьогодні, 02:51
Суд відмовив у позові щодо зняття Зеленського з виборів
Сьогодні, 01:40
У Луцьку п'яний водій покинув мопед і втікав від патрульних
Сьогодні, 01:06
Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО
Сьогодні, 00:13
Схожі новини
У луцькій школі розповіли, як навчались діти, яких відсторонили від навчання через відсутність щеплень У луцькій школі розповіли, як навчались діти, яких відсторонили від навчання через відсутність щеплень
05 березень, 08:17
Ковельських школярів без щеплень не допускають до навчання Ковельських школярів без щеплень не допускають до навчання
11 лютий, 08:14
Луцьку школярку, яка перехворіла кором, не допускають до навчання. ВІДЕО Луцьку школярку, яка перехворіла кором, не допускають до навчання. ВІДЕО
05 лютий, 21:39
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
29 січень, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині найуспішніші школярі отримують стипендії. ВІДЕО
Сьогодні, 03:42
 0
Під Харковом собака приніс додому людську голову. ФОТО
Сьогодні, 02:51
 0
Суд відмовив у позові щодо зняття Зеленського з виборів
Сьогодні, 01:40
 0
У Луцьку п'яний водій покинув мопед і втікав від патрульних
Сьогодні, 01:06
 0
Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО
Сьогодні, 00:13
 0
Медіа
відео
1/8