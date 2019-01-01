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Волинські бійці зенітно-ракетного полку збили ворожий безпілотник. ВІДЕО

Волинські бійці зенітно-ракетного полку збили ворожий безпілотник. ВІДЕО
Українські військовослужбовці збили ворожий безпілотник. Момент його знищення зняли на смартфон.

Як вдалося дізнатися, героями є володимир-волинські бійці зенітно-ракетного полку, - йдеться у випуску ТСН.

Великоднє перемир'я не діє, тож чи не з усіх видів зброї, зокрема й забороненого калібру - нині гатять бойовики на Донбасі.

Бив противник по позиціях на околицях Маріуполя і біля Авдіївки.


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Теги: бійці, зенітно-ракетний полк, безпілотник
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