Волинські бійці зенітно-ракетного полку збили ворожий безпілотник. ВІДЕО





Як вдалося дізнатися, героями є володимир-волинські бійці зенітно-ракетного полку, - йдеться у випуску



Великоднє перемир'я не діє, тож чи не з усіх видів зброї, зокрема й забороненого калібру - нині гатять бойовики на Донбасі.



Бив противник по позиціях на околицях Маріуполя і біля Авдіївки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські військовослужбовці збили ворожий безпілотник. Момент його знищення зняли на смартфон.Як вдалося дізнатися, героями є володимир-волинські бійці зенітно-ракетного полку, - йдеться у випуску ТСН Великоднє перемир'я не діє, тож чи не з усіх видів зброї, зокрема й забороненого калібру - нині гатять бойовики на Донбасі.Бив противник по позиціях на околицях Маріуполя і біля Авдіївки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію