Курс валют у Луцьку на 23 квітня
Сьогодні, 09:10
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.671, а продаж - 27.012.
Євро при купівлі становить - 29.886, при продажу - .30.468
Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.748, продаж - 7.153.
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Євро при купівлі становить - 29.886, при продажу - .30.468
Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.748, продаж - 7.153.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Запамятайте останній курс попереду смішний штопор і покращення
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