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Курс валют у Луцьку на 23 квітня

Курс валют у Луцьку на 23 квітня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.671, а продаж - 27.012.

Євро при купівлі становить - 29.886, при продажу - .30.468

Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.424.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.748, продаж - 7.153.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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