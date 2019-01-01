Лучанка увійшла в ТОП-6 найгарячіших дівчат у бікіні в Україні
Сьогодні, 10:28
Відома луцька тренерка та блогерка Аліна Іванова потрапила у ТОП-6 кращих бікіністок країни в рамках Кубку України з бодібілдингу.
Змагання нещодавно відбулися в Рівному, пише Таблоїд Волині.
Про своїй досягнення Аліна Іванова написала на сторінці в Instagram. Дівчина потрапила у ТОП-6 найкращих бікіністок країни у категорії 164 сантиметри.
«Я щаслива! Та цілком згідна з місцем. Роботи купа, настрій працювати є. Дякую, Альбіна Устименко. Все тільки завдяки тобі. Ти здійснила мою мрію!» – поділилася Іванова.
Нагадаємо, що раніше Аліна Іванова потрапила у ТОП-6 відкритого Кубку Києва з бодібілдингу, пройшовши у фінал.
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Змагання нещодавно відбулися в Рівному, пише Таблоїд Волині.
Про своїй досягнення Аліна Іванова написала на сторінці в Instagram. Дівчина потрапила у ТОП-6 найкращих бікіністок країни у категорії 164 сантиметри.
«Я щаслива! Та цілком згідна з місцем. Роботи купа, настрій працювати є. Дякую, Альбіна Устименко. Все тільки завдяки тобі. Ти здійснила мою мрію!» – поділилася Іванова.
Нагадаємо, що раніше Аліна Іванова потрапила у ТОП-6 відкритого Кубку Києва з бодібілдингу, пройшовши у фінал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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