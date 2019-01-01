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Лучанка увійшла в ТОП-6 найгарячіших дівчат у бікіні в Україні

Лучанка увійшла в ТОП-6 найгарячіших дівчат у бікіні в Україні
Відома луцька тренерка та блогерка Аліна Іванова потрапила у ТОП-6 кращих бікіністок країни в рамках Кубку України з бодібілдингу.

Змагання нещодавно відбулися в Рівному, пише Таблоїд Волині.

Про своїй досягнення Аліна Іванова написала на сторінці в Instagram. Дівчина потрапила у ТОП-6 найкращих бікіністок країни у категорії 164 сантиметри.

«Я щаслива! Та цілком згідна з місцем. Роботи купа, настрій працювати є. Дякую, Альбіна Устименко. Все тільки завдяки тобі. Ти здійснила мою мрію!» – поділилася Іванова.

Нагадаємо, що раніше Аліна Іванова потрапила у ТОП-6 відкритого Кубку Києва з бодібілдингу, пройшовши у фінал.
Лучанка увійшла в ТОП-6 найгарячіших дівчат у бікіні в Україні

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Теги: змагання, бікіні, Аліна Іванова
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