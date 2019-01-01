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На Волині – пожежа в багатоповерхівці: врятували людину. ОНОВЛЕНО

На Волині – пожежа в багатоповерхівці: врятували людину. ОНОВЛЕНО
Учора, 22 квітня, надвечір сталася пожежа в житловому багатоквартирному будинку у місті Нововолинськ.

Про це повідомляє прес-служба волинських рятувальників.

Уже за 2 хвилини після повідомлення про пожежу на місце події прибула чергова варта Державної пожежно-рятувальної частини №5 Управління ДСНС області.

Осередок пожежі знаходився в підвалі будинку, отож вогнеборці включились в апарати на стисненому повітрі та подали на гасіння пожежі потужні водяні стволи.

Ланка газодимозахисників віднайшла в задимленому приміщенні людину і винесли її на свіже повітря.

Ним виявився Сергій В., пенсіонер 1962 р.н., який і спричинив пожежу через куріння.

О 17:45 пожежу ліквідували.

Відео з Суспільного Волині.

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Теги: пожежа, Нововолинськ
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