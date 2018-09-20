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Відомо, коли запрацюють луцькі фонтани

Відомо, коли запрацюють луцькі фонтани
У Луцьку три фонтани запустять на Великдень.

Про це у коментарі Першому розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась.

Він зазначив, що на Пасху запустять три фонтани: «Каскад» (навпроти Центрального парку), «Квітка» (навпроти головного корпусу Східноєвропейського університету імені Лесі Українки) і фонтан навпроти гімназії №3 імені Модеста Левицького.

Однак, запрацюють не всі фонтани. Юрій Крась пояснив, що фонтан на проспекті Грушевського (навпроти розважального центру «Промінь») запускатимуть пізніше, оскільки там встановили писанку.

Також проводять ремонтні роботи фонтана на вулиці Кривий Вал, який запрацював у травні 2017 року.

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Теги: Юрій Крась, фонтани, Луцьк
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