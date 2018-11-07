У Луцьку дитина через дзвінок з тюрми ледь не винесла з хати всі цінності





Про це повідомляє



Зателефонувавши до 10-річного хлопчика, незнайомець назвався його татом (при цьому розмовляв тихо), попрохав піти додому, у квартиру в будинку на вулиці Конякіна в Луцьку, й поскладати всі наявні в хаті гроші та цінності у пакет.



У ході розмови з дитиною зловмисник з'ясував, що в помешканні є також сейф, але хлопчик самотужки відчинити його не може. Тоді він запропонував звернутися за допомогою до когось із дорослих.



Хлопчик вийшов надвір та попросив перехожого йому допомогти й передав йому телефон. Чоловіка нічого не насторожило у проханні незнайомця на тому кінці дроту – він взявся допомагати дитині. На щастя, відчинити сейф йому теж не вдалося, телефонний зв'язок перервався та до дитини в цей момент дотелефонувалася бабуся.



Таким чином випадковий дзвінок бабусі врятував ситуацію. Від цього злочину ніхто не постраждав та цінності залишилися неушкодженими.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незнайомець зателефонував до хлопчика з Луцька та просив його спакувати всі цінні речі у пакет.Про це повідомляє прокуратура Волині Зателефонувавши до 10-річного хлопчика, незнайомець назвався його татом (при цьому розмовляв тихо), попрохав піти додому, у квартиру в будинку на вулиці Конякіна в Луцьку, й поскладати всі наявні в хаті гроші та цінності у пакет.У ході розмови з дитиною зловмисник з'ясував, що в помешканні є також сейф, але хлопчик самотужки відчинити його не може. Тоді він запропонував звернутися за допомогою до когось із дорослих.Хлопчик вийшов надвір та попросив перехожого йому допомогти й передав йому телефон. Чоловіка нічого не насторожило у проханні незнайомця на тому кінці дроту – він взявся допомагати дитині. На щастя, відчинити сейф йому теж не вдалося, телефонний зв'язок перервався та до дитини в цей момент дотелефонувалася бабуся.Таким чином випадковий дзвінок бабусі врятував ситуацію. Від цього злочину ніхто не постраждав та цінності залишилися неушкодженими.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію