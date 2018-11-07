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У Луцьку дитина через дзвінок з тюрми ледь не винесла з хати всі цінності

У Луцьку дитина через дзвінок з тюрми ледь не винесла з хати всі цінності
Незнайомець зателефонував до хлопчика з Луцька та просив його спакувати всі цінні речі у пакет.

Про це повідомляє прокуратура Волині.

Зателефонувавши до 10-річного хлопчика, незнайомець назвався його татом (при цьому розмовляв тихо), попрохав піти додому, у квартиру в будинку на вулиці Конякіна в Луцьку, й поскладати всі наявні в хаті гроші та цінності у пакет.

У ході розмови з дитиною зловмисник з'ясував, що в помешканні є також сейф, але хлопчик самотужки відчинити його не може. Тоді він запропонував звернутися за допомогою до когось із дорослих.

Хлопчик вийшов надвір та попросив перехожого йому допомогти й передав йому телефон. Чоловіка нічого не насторожило у проханні незнайомця на тому кінці дроту – він взявся допомагати дитині. На щастя, відчинити сейф йому теж не вдалося, телефонний зв'язок перервався та до дитини в цей момент дотелефонувалася бабуся.

Таким чином випадковий дзвінок бабусі врятував ситуацію. Від цього злочину ніхто не постраждав та цінності залишилися неушкодженими.

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Теги: телефон, крадіжка
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