На Україну сунуть грози





Про це



"У східних, західних, вдень 27 квітня і місцями в північних та Вінницькій областях невеликі короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів.



Вітер переважно південний (26 квітня у східній частині північно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°. У західних областях до 13°; вдень 20-25°, 26 квітня на крайньому заході країни до 28°, на узбережжі морів 14-19°. 28-29 квітня короткочасні дощі, місцями грози; у південних, 28 квітня і в центральних областях без опадів. Температура вночі 6-12°, вдень 28 квітня 18-24°, 29 квітня 15-21°", - повідомили синоптики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 27 квітня пройдуть грози.Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру."У східних, західних, вдень 27 квітня і місцями в північних та Вінницькій областях невеликі короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів.Вітер переважно південний (26 квітня у східній частині північно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°. У західних областях до 13°; вдень 20-25°, 26 квітня на крайньому заході країни до 28°, на узбережжі морів 14-19°. 28-29 квітня короткочасні дощі, місцями грози; у південних, 28 квітня і в центральних областях без опадів. Температура вночі 6-12°, вдень 28 квітня 18-24°, 29 квітня 15-21°", - повідомили синоптики.

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