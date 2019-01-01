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На Україну сунуть грози

На Україну сунуть грози
В Україні 27 квітня пройдуть грози.

Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"У східних, західних, вдень 27 квітня і місцями в північних та Вінницькій областях невеликі короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно південний (26 квітня у східній частині північно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°. У західних областях до 13°; вдень 20-25°, 26 квітня на крайньому заході країни до 28°, на узбережжі морів 14-19°. 28-29 квітня короткочасні дощі, місцями грози; у південних, 28 квітня і в центральних областях без опадів. Температура вночі 6-12°, вдень 28 квітня 18-24°, 29 квітня 15-21°", - повідомили синоптики.

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Теги: синоптики, прогноз, погода, грози
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