Відеокамера зафіксувала, як з території приватного дитсадка на Волині чоловік краде саджанці туї. ВІДЕО
Сьогодні, 07:23
Камери відеоспостереження зафіксували, як невідома особа близько 23 години 18 квітня викрала з території приватного дитячого садка у Ковелі молоді туї. Про це повідомляє дирекція закладу у соцмережі, - пише КовельPost.
Дитячий корекційно-розвитковий центр "Bambini" запрацював у новому приміщенні на вулиці Шевченка, 14 з вересня 2018 року. Його адміністрація намагається створити найкращі умови для перебування дітей у дошкільному закладі. Зокрема, дбає і про прилеглу територію: встановлюють дитячі ігрові майданчики, висаджують дерева та декоративні кущі, впорядковують клумби.
Кілька днів тому стався прикрий випадок, який засмутив і керівництво дитячого садка, і батьків, адже про благоустрій піклуються спільно. Зловмисник, перелізши через паркан, викрав кілька туй, безжально висмикуючи їх з землі.
Дирекція дитячого садка вирішила поки не звертатися до поліції, проте попередила зухвалого крадія, що наступного разу обов'язково повідомить правоохоронців.
- Дитячий Садочок, 22.45 год, центр міста, освітлення, камери - комусь для повного щастя не вистачало 2 Туї!
Злодій! Якщо ти читаєш наш пост - знай, ми тебе Благословляємо, нехай твої туї ростуть великі! Прийдеш ще - заявимо в Поліцію, - йдеться у дописі.
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Дитячий корекційно-розвитковий центр "Bambini" запрацював у новому приміщенні на вулиці Шевченка, 14 з вересня 2018 року. Його адміністрація намагається створити найкращі умови для перебування дітей у дошкільному закладі. Зокрема, дбає і про прилеглу територію: встановлюють дитячі ігрові майданчики, висаджують дерева та декоративні кущі, впорядковують клумби.
Кілька днів тому стався прикрий випадок, який засмутив і керівництво дитячого садка, і батьків, адже про благоустрій піклуються спільно. Зловмисник, перелізши через паркан, викрав кілька туй, безжально висмикуючи їх з землі.
Дирекція дитячого садка вирішила поки не звертатися до поліції, проте попередила зухвалого крадія, що наступного разу обов'язково повідомить правоохоронців.
- Дитячий Садочок, 22.45 год, центр міста, освітлення, камери - комусь для повного щастя не вистачало 2 Туї!
Злодій! Якщо ти читаєш наш пост - знай, ми тебе Благословляємо, нехай твої туї ростуть великі! Прийдеш ще - заявимо в Поліцію, - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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