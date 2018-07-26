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Відеокамера зафіксувала, як з території приватного дитсадка на Волині чоловік краде саджанці туї. ВІДЕО

Відеокамера зафіксувала, як з території приватного дитсадка на Волині чоловік краде саджанці туї. ВІДЕО
Камери відеоспостереження зафіксували, як невідома особа близько 23 години 18 квітня викрала з території приватного дитячого садка у Ковелі молоді туї. Про це повідомляє дирекція закладу у соцмережі, - пише КовельPost.

Дитячий корекційно-розвитковий центр "Bambini" запрацював у новому приміщенні на вулиці Шевченка, 14 з вересня 2018 року. Його адміністрація намагається створити найкращі умови для перебування дітей у дошкільному закладі. Зокрема, дбає і про прилеглу територію: встановлюють дитячі ігрові майданчики, висаджують дерева та декоративні кущі, впорядковують клумби.


Відеокамера зафіксувала, як з території приватного дитсадка на Волині чоловік краде саджанці туї. ВІДЕО

Кілька днів тому стався прикрий випадок, який засмутив і керівництво дитячого садка, і батьків, адже про благоустрій піклуються спільно. Зловмисник, перелізши через паркан, викрав кілька туй, безжально висмикуючи їх з землі.

Дирекція дитячого садка вирішила поки не звертатися до поліції, проте попередила зухвалого крадія, що наступного разу обов'язково повідомить правоохоронців.

- Дитячий Садочок, 22.45 год, центр міста, освітлення, камери - комусь для повного щастя не вистачало 2 Туї!

Злодій! Якщо ти читаєш наш пост - знай, ми тебе Благословляємо, нехай твої туї ростуть великі! Прийдеш ще - заявимо в Поліцію, - йдеться у дописі.




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Теги: Ковель, приватний садок, туї, злодій
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