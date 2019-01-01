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У Луцьку автомобіль влетів у металеву огорожу і стовп

У Луцьку автомобіль влетів у металеву огорожу і стовп
Учора, 24 квітня, 28-річний водій на автомобілі Volkswagen Passat вчинив аварію на вулиці Станіславського.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Відомо, що у вечірню пору чоловік він не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з металевою огорожею та електроопорою.

На водія склали протоколи за статтею 124 та статтею 139 КУпАП.

У Луцьку автомобіль влетів у металеву огорожу і стовп
У Луцьку автомобіль влетів у металеву огорожу і стовп

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Теги: Volkswagen Passat, аварія, Луцьк
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