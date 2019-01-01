У Луцьку автомобіль влетів у металеву огорожу і стовп





Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.



Відомо, що у вечірню пору чоловік він не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з металевою огорожею та електроопорою.



На водія склали протоколи за статтею 124 та статтею 139 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 24 квітня, 28-річний водій на автомобілі Volkswagen Passat вчинив аварію на вулиці Станіславського.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Відомо, що у вечірню пору чоловік він не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з металевою огорожею та електроопорою.На водія склали протоколи за статтею 124 та статтею 139 КУпАП.

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