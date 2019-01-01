вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Криваві розбірки через гусей: на Волині жінка кидала каміння в обличчя сусідці

Криваві розбірки через гусей: на Волині жінка кидала каміння в обличчя сусідці
У Шацьку пенсіонерка двічі кинула каменем в обличчя своєї сусідки.

У суді кривдниця розповіла, що потерпіла сама спровокувала конфлікт. Оскільки вона неодноразово просила не пускати своїх гусей на подвір’я.

Коли ж пенсіонерка вкотре побачила чужих гусей на своєму подвір’ї, то зателефонувала чоловікові потерпілої і попросила їх забрати. Прийшла ж потерпіла, і між ними виник конфлікт, під час якого вона і жбурнула в сусідку камінням.

Потерпіла ж каже, що конфлікт виник на подвір’ї сусідки, а продовжився на дорозі. Через те, що жінка двічі кинула їй каміння в обличчя, у неї була розбита частина обличчя і вона зазнала емоційних переживань, тож не могла працювати і виходити в місто. Потерпіла просила через суд відшкодувати їй 30 000 гривень.

Зрештою, вислухавши обидві сторони, визнав жінку, яка кидала каміння, винною та призначив їй 850 гривень штрафу, а також зобов’язав сплатити потерпілій 3000 гривень моральної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гуси, розбірки, пенсіонерка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підлітки через борг вбили свого знайомого і виклали фото з тілом в соцмережі
Сьогодні, 15:42
Криваві розбірки через гусей: на Волині жінка кидала каміння в обличчя сусідці
Сьогодні, 15:25
На Волині цьогоріч з горе-батьків «вибили» 21 000 000 гривень
Сьогодні, 15:24
У селищі на Волині «виросли» дерева і кошики з писанками
Сьогодні, 15:09
ТОП-10 найдорожчих авто працівників суду на Волині
Сьогодні, 15:08
Схожі новини
На Волині три жінки ромської національності видурили у пенсіонерки 4000 гривень На Волині три жінки ромської національності видурили у пенсіонерки 4000 гривень
21 квітень, 13:12
Озвірілий водій схопив пенсіонерку за комір і виштовхнув з маршрутки. ВІДЕО Озвірілий водій схопив пенсіонерку за комір і виштовхнув з маршрутки. ВІДЕО
17 квітень, 20:50
Волинян закликають допомогти пенсіонерці, у якої під час пожежі згоріло все майно Волинян закликають допомогти пенсіонерці, у якої під час пожежі згоріло все майно
13 квітень, 21:25
Луцька пенсіонерка закликає голосувати свідомо. ВІДЕО Луцька пенсіонерка закликає голосувати свідомо. ВІДЕО
10 квітень, 21:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шестирічна волинянка вразила всю Україну знанням Біблії. ВІДЕО
24 квітень, 18:11
 1
Підлітки через борг вбили свого знайомого і виклали фото з тілом в соцмережі
Сьогодні, 15:42
 0
Криваві розбірки через гусей: на Волині жінка кидала каміння в обличчя сусідці
Сьогодні, 15:25
 0
На Волині цьогоріч з горе-батьків «вибили» 21 000 000 гривень
Сьогодні, 15:24
 0
У селищі на Волині «виросли» дерева і кошики з писанками
Сьогодні, 15:09
 0
Медіа
відео
1/8