Криваві розбірки через гусей: на Волині жінка кидала каміння в обличчя сусідці
Сьогодні, 15:25
У Шацьку пенсіонерка двічі кинула каменем в обличчя своєї сусідки.
У суді кривдниця розповіла, що потерпіла сама спровокувала конфлікт. Оскільки вона неодноразово просила не пускати своїх гусей на подвір’я.
Коли ж пенсіонерка вкотре побачила чужих гусей на своєму подвір’ї, то зателефонувала чоловікові потерпілої і попросила їх забрати. Прийшла ж потерпіла, і між ними виник конфлікт, під час якого вона і жбурнула в сусідку камінням.
Потерпіла ж каже, що конфлікт виник на подвір’ї сусідки, а продовжився на дорозі. Через те, що жінка двічі кинула їй каміння в обличчя, у неї була розбита частина обличчя і вона зазнала емоційних переживань, тож не могла працювати і виходити в місто. Потерпіла просила через суд відшкодувати їй 30 000 гривень.
Зрештою, вислухавши обидві сторони, визнав жінку, яка кидала каміння, винною та призначив їй 850 гривень штрафу, а також зобов’язав сплатити потерпілій 3000 гривень моральної шкоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У суді кривдниця розповіла, що потерпіла сама спровокувала конфлікт. Оскільки вона неодноразово просила не пускати своїх гусей на подвір’я.
Коли ж пенсіонерка вкотре побачила чужих гусей на своєму подвір’ї, то зателефонувала чоловікові потерпілої і попросила їх забрати. Прийшла ж потерпіла, і між ними виник конфлікт, під час якого вона і жбурнула в сусідку камінням.
Потерпіла ж каже, що конфлікт виник на подвір’ї сусідки, а продовжився на дорозі. Через те, що жінка двічі кинула їй каміння в обличчя, у неї була розбита частина обличчя і вона зазнала емоційних переживань, тож не могла працювати і виходити в місто. Потерпіла просила через суд відшкодувати їй 30 000 гривень.
Зрештою, вислухавши обидві сторони, визнав жінку, яка кидала каміння, винною та призначив їй 850 гривень штрафу, а також зобов’язав сплатити потерпілій 3000 гривень моральної шкоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Криваві розбірки через гусей: на Волині жінка кидала каміння в обличчя сусідці
Сьогодні, 15:25
На Волині цьогоріч з горе-батьків «вибили» 21 000 000 гривень
Сьогодні, 15:24
У селищі на Волині «виросли» дерева і кошики з писанками
Сьогодні, 15:09
ТОП-10 найдорожчих авто працівників суду на Волині
Сьогодні, 15:08