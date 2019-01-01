Криваві розбірки через гусей: на Волині жінка кидала каміння в обличчя сусідці

У Шацьку пенсіонерка двічі кинула каменем в обличчя своєї сусідки.У суді кривдниця розповіла, що потерпіла сама спровокувала конфлікт. Оскільки вона неодноразово просила не пускати своїх гусей на подвір’я.Коли ж пенсіонерка вкотре побачила чужих гусей на своєму подвір’ї, то зателефонувала чоловікові потерпілої і попросила їх забрати. Прийшла ж потерпіла, і між ними виник конфлікт, під час якого вона і жбурнула в сусідку камінням.Потерпіла ж каже, що конфлікт виник на подвір’ї сусідки, а продовжився на дорозі. Через те, що жінка двічі кинула їй каміння в обличчя, у неї була розбита частина обличчя і вона зазнала емоційних переживань, тож не могла працювати і виходити в місто. Потерпіла просила через суд відшкодувати їй 30 000 гривень.Зрештою, вислухавши обидві сторони, визнав жінку, яка кидала каміння, винною та призначив їй 850 гривень штрафу, а також зобов’язав сплатити потерпілій 3000 гривень моральної шкоди.